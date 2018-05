POL-DU: Neudorf: Fußgänger gesucht

Duisburg (ots) - Am vergangenen Montag (30. April, 9:05 Uhr) hat eine 65 Jahre alte Autofahrerin einen Fußgänger berührt, als sie von einem Supermarkt-Parkplatz auf den Sternbuschweg abbiegen wollte. Die Fahrerin eines blauen Volvos stieg sofort aus und erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden. Der etwa 70 Jahre alte und zwischen 1,60 und 1,70 Meter große Mann gab an, dass ihm nichts fehle und ließ sich zu einem nahe gelegenen Parkplatz eines anderen Supermarktes am Sternbuschweg fahren. Wenige Stunden später machte sich die Seniorin Sorgen, ob dem Mann, der am Montag blaue Jeans, eine Schirmmütze und ein helles Oberteil trug, nicht doch etwas passiert sei. Sie ging zur Polizei und erstattete Selbstanzeige. Das Verkehrskommissariat 22 bittet den Mann nun zur Klärung des Falles, sich unter 0203 2800 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell