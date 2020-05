Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: 1.200.000 Zigaretten durch den Zoll gefunden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

1.200.000 Zigaretten durch den Zoll gefunden

Ein mit Schnittholz beladenes Lkw-Gespann reiste am 29.04.2020 aus Litauen kommend mit einem Fährschiff aus Liepaja/Lettland nach Lübeck-Travemünde ein. Die Zollkontrolle der Kontrolleinheit 32 des Hauptzollamtes Kiel brachte hervor, dass sich in 8 der insgesamt 12 Holzpaletten mit Hohlräumen präparierte Bretter befanden. In einer dieser Paletten wurden vor Ort im Rahmen einer Kontrolle durch die Kontrolleinheit insgesamt 150.660 Stück unversteuerte Zigaretten "Winston blue" mit dem Aufdruck "for Duty Free" festgestellt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass von den Tätern rund 1.200.000 Stück Zigaretten aufwendig in den Holzbrettern verbaut wurden. Durch den Aufgriff ist ein Tabaksteuerschaden von circa 197.000,00 Euro verhindert worden. Der Beschuldigte 43-jährige litauische LKW-Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck zunächst ins Polizeigewahrsam verbracht, jedoch am 30.04.2020 aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen. Neben der Beschlagnahme der Zigaretten erfolgte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck auch eine Beschlagnahme der Lkw-Zugmaschine und des Aufliegers zur Sicherstellung der Einziehung. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahdungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck übernommen.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Hamburg

Frank Nielsen

Telefon: +49 40 67571 -513

Mobil: +49 173 729 81 32

E-Mail: presse@zfahh.bund.de

http://www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell