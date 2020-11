Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Taxifahrt für den Schmuggel von 16 kg Marihuana aus Frankreich genutzt

StuttgartStuttgart (ots)

Bereits am letzten Sonntag wollte ein Fahrgast mit dem Taxi über den Grenzübergang Neuenburg-Rheinbrücke von Frankreich nach Deutschland einreisen. Hier geriet dann das Taxi in eine Kontrolle der Bundespolizei. Der 30-jährige männliche Fahrgast, teilte den Beamten zunächst mit, er führe kein Gepäck mit sich. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte ihm jedoch ein Koffer aus dem Kofferraum des Fahrzeuges zugeordnet werden. Nach dem Öffnen des Gepäckstücks kamen insgesamt 10 Päckchen mit Marihuana zum Vorschein. Für den Fahrgast war damit die Reise zu Ende. Er und die insgesamt rund 16 kg Marihuana wurden an den Zoll übergeben. Das sichergestellte Rauschgift hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von 160.000 EUR. Nun muss sich der Schmuggler wegen des dringenden Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat für ihn einen Untersuchungshaftbefehl beantragt, welcher durch das zuständige Amtsgericht auch erlassen wurde. Die noch andauernden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Stuttgart, Dienstsitz Freiburg, geführt.

