POL-MTK: POL-MTK+++LKW verliert Kraftstoff+++Diebstahl von Fahrrad+++Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl+++Trickdiebstahl von Geldbörse+++Brennende Mülltonnen+++

Hofheim (ots)

1. LKW verliert Kraftstoff und verursacht einen Verkehrsunfall,

Hattersheim am Main, Mainstraße, Im Mühlenviertel, Wasserwerkchaussee, Freitag, 04.03.2022, 07:44 Uhr

Am Freitagmorgen befuhr ein LKW die Mainstraße /Im Mühlenviertel / Wasserwerkchausse und verlor hierbei eine größere Menge Kraftstoff. Der Fahrer des LKWs wurde durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, setzte seine Fahrt jedoch unvermindert fort. Im Bereich der Straße Wasserwerkchaussee verlor der LKW weiteren Kraftstoff auf dem dortigen Grünstreifen. Der LKW selbst konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort nicht mehr angetroffen werden.

Im Mühlenviertel kam es aufgrund der großen Menge an Kraftstoff auf der Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW wollte verkehrsbedingt abbremsen, wobei die Räder durch den Kraftstoff auf der Fahrbahn blockierten. Hierdurch konnte der Fahrer den Aufprall auf dem vorrausfahrenden PKW nicht verhindern. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und keiner der Beteiligten wurde verletzt. Im Anschluss konnte der Kraftstoff durch die Feuerwehr rückstandslos abgetragen werden und die betroffenen Straßen wurden wieder freigegeben. Die Ermittlungen dauern an.

2. Diebstahl von Fahrrad aus Garage,

Hofheim am Taunus, Lessingstraße, Mittwoch 02.03.2022 08:22 Uhr - Freitag 04.03.2022 00:00 Uhr

In Lessingstraße in Hofheim am Taunus wurde durch einen unbekannten Täter ein Fahrrad aus einer Garage eines Einfamilienhauses entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von 2100;00 EUR. Das Modell ist ein Stereo 120 Race 29 in grau/schwarz. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim am Taunus unter Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

3. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl,

Bad Soden am Taunus, Falkenstraße, Freitag, 04.03.2022 In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, versuchte ein unbekannter Täter in der Falkenstraße ein Küchenfenster eines Hauses aufzuhebeln, um in das Innere zu gelangen. Der Hauseigentümer wurde durch die Geräusche des unbekannten Täters geweckt und schaltete das Licht in der Küche ein. Der unbekannte Täter flüchtete.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

4. Trickdiebstahl von Geldbörse,

Kelkheim (Taunus), Bahnstraße, Freitag, 04.03.2022, 11:00 Uhr

Am Freitagvormittag wurde ein Frau durch einen unbekannten Täter bestohlen. Als die Dame die Bahnstraße in Kelkheim lief, wurde such durch den unbekannten Täter angesprochen. Dieser fragte sie nach dem Straßennamen, sowie nach der Uhrzeit. Hierbei entwendete er unbemerkt die Geldbörse der Geschädigten, was ihr einige Zeit später auffiel. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: -männlich, circa 180 cm - 190 cm groß, schlank, jung, trug zum Tatzeitpunkt eine Umhängetasche

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

5. Brennende Mülltonnen,

Schwalbach am Taunus, Berliner Straße, Freitag, 04.03.2022, 23:40 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten zwei unbekannte Täter den Inhalt von drei Papiermülltonnen in der Berliner Straße in Schwalbach am Taunus an. Durch den brennenden Inhalt gingen die Papiermülltonnen in Flammen auf und wurde hierdurch größtenteils zerstört. Das Feuer konnte gelöscht werden, ohne dass die Flammen auf nahegelegenen Gebäude oder nahegelegenen Naturbewuchs übersprangen. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss fußläufig in Richtung Friedrich-Ebert-Straße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. -Männlich, 175 cm, Basecap, dunkel gekleidet, 16 - 18 Jahre 2- -Männlich, 180 cm, weißer Kapuzenpullover, schwarze Weste, 16 - 18 Jahre

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

