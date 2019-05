PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 11.05.2019

Hofheim (ots)

Verkehrsunfallflucht Am Freitag zwischen 14:20 Uhr und 15:20 kam es in Flörsheim-Weilbach, in der Wingertstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen dort ordnungsgemäß abgestellten Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem linken Außenspiegel des Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145-54760 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Am Freitag zwischen 07:20 Uhr und 17:00 kam es in Kelkheim-Münster, in der Industriestraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort ordnungsgemäß abgestellten 1er BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der BMW wurde im Bereich der linken Front beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Am Freitag, um 16:25 Uhr, kam es in Hofheim, in der Alten Bleiche, zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwei Pkw fuhren auf der zweispurigen Straße nebeneinander. Dabei geriet der links fahrende Pkw mit Offenbacher Kennzeichen zu weit nach rechts und touchierte den rechts daneben fahrenden Pkw an der linken hinteren Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstähle Am Freitagnachmittag kam es in Liederbach zu einem Trickdiebstahl. Die ältere Geschädigte wurden von einer unbekannten Frau vor der Wohnadresse abgepasst und in ein Gespräch verwickelt. Während die Frau der Geschädigten anbietet die Einkäufe in die Wohnung zu tragen, kommt ein Mann hinzu und bietet ebenfalls seine Hilfe an. Dabei trägt er auch die Handtasche der Geschädigten. Später stellt die Geschädigte dann fest, dass die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche ist. Ein weiterer Trickdiebstahl ereignete sich in Kelkheim-Fischbach. Auch hier wird die ältere Geschädigte von einer unbekannten Frau angesprochen und um ein Glas Wasser gebeten. In der Wohnung ist die Geschädigte dann von der Frau abgelenkt, so dass ein Mann unbemerkt ebenfalls die Wohnung betreten kann. Durch die Geschädigte wird er dann dort überrascht, wie er die Geldbörse der Geschädigten in der Hand hat. Der Mann und die Frau flüchten dann aus der Wohnung. Später stellt die Geschädigte fest, dass 50 Euro aus der Geldbörse fehlen. Aufgrund der Personenbeschreibungen ist davon auszugehen, dass es sich in den beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Der Mann wird beschrieben als 175 cm groß, kräftig, 20 - 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, südländischer Phänotyp. Die Frau war 165 cm groß, schlank, 15 - 20 Jahre alt, schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden, südländischer Phänotyp. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 in Verbindung zu setzen.

