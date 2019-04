PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in PKW

Hofheim (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Kraftfahrzeug Samstag, 20.04.2019 gg 12:00 h bis 14:30 h 65719 Hofheim Waldparkplatz

Eine 68-jährige PKW-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug in Hofheim-Marxheim auf einem Waldparkplatz zum Parken ab. Als sie nach 2 1/2 Stunden zurückkam, fand sie ihr PKW aufgebrochen wieder. UT schlugen die rechte Seitenscheibe ein und entwendeten die Handtasche der Geschädigten, die im Fußraum auf der Beifahrerseite lag. Sachschaden ca. 250.-EUR Entwendet wurde neben dem Bargeld auch EC-Karten und Ausweise.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung Samstag, 20.04.2019 bis 20.04.2019 08:00 h 65719 Hofheim, Alt Langenhain 41 Ev. Kirche

UT randalierten in der Nacht zum Ostersonntag auf dem Gelände der evangelischen Kirche in Langenhain. Dabei bewarfen sie mit Steinen den Brunnen und beschädigten Diesen. Hinweise bitte an die Polizei Hofheim 06192-2079-0.

