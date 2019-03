PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 29.03.2019

Hofheim (ots)

1. Hilfsbereitschaft wird Senior zum Verhängnis, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neckarstraße, Donnerstag, 28.03.2019, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Kaum an Dreistigkeit zu übertreffen ist ein Vorfall vom Donnerstagnachmittag, bei dem ein Senior sowohl Opfer eines Trickdiebstahls als auch eines Trickbetruges wurde. Gegen 15:00 Uhr sprachen zwei bislang unbekannte Täter den 80-jährigen Mann aus dem Hattersheimer Stadtteil Eddersheim während eines Spazierganges an. Sie gaben sich als Bekannte aus und gewannen so das Vertrauen des arglosen Mannes, der das kriminelle Duo im weiteren Verlauf zu sich in die Wohnung einlud. Während der eine den älteren Herren in der Küche ablenkte, durchsuchte der zweite Täter Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut - dabei fielen dem Gauner ersten Erkenntnissen zufolge 150 Euro Bargeld in die Hände. Damit noch nicht genug, behauptete das Duo hiernach, dringend 2.000 Euro für die Herzoperation eines Verwandten zu benötigen. Durch das Vortäuschen dieser Notsituation appellierten die Täter an die Hilfsbereitschaft des 80-Jährigen, der daraufhin zu einer Bankfiliale fuhr und den geforderten Betrag abhob. Nach der Übergabe des Geldes verschwanden die beiden, bei denen es sich um einen ca. 40 Jahre alten, etwa 1,75 Meter große Mann und eine ca. 30 Jahre alte, etwa 1,65 Meter große Frau gehandelt haben soll, in einem dunklen Kleinwagen. Zudem sollen die zwei Unbekannten südosteuropäisch ausgesehen und schwarze Haare gehabt haben.

Außerdem gibt die Polizei folgende Tipps, damit Sie nicht Opfer von Trickdieben werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden und geben Sie nicht sofort nach, es sei denn, die Notsituation ist ganz offensichtlich. Dann sind Sie sogar zur Hilfe verpflichtet.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

- Auf der Seite http://www.seniorenberater.help/index.htm und https://www.praeventionsrat.de/haupt-aktuelles/ erhalten Sie weitere Informationen zu den Sicherheitsberatern für Seniorin (SfS)

2. 1.500 Euro für Schlüsseldienst, Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Mittwoch, 27.03.2019, 10:15 Uhr

(jn)Am Mittwochvormittag ist ein Mann aus Sulzbach von einem dubiosen Schlüsseldienstmitarbeiter abgezockt worden. Nachdem sich der in der Schwalbacher Straße wohnhafte Geschädigte versehentlich ausgeschlossen hatte, verständigte er einen Schlüsseldienst, der wenig später erschien und den Zylinder austauschte. Im Anschluss wurde von dem Sulzbacher die vorgelegte Rechnung in Höhe von 1.500 Euro beglichen, wobei er wenig später skeptisch wurde und tags darauf bei der Polizeistation in Eschborn Anzeige wegen Wucher erstattete.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgende Verhaltensvorschläge hin, falls Sie auch einmal einen Schlüsseldienst benötigen sollten:

- Suchen Sie im Internet nach tatsächlich bekannten Schlüsseldiensten mit positiven Bewertungen oder kontaktieren Sie bewährte örtliche Anbieter

- Erfragen Sie zuvor telefonisch, was der Schlüsseldienst für die jeweilige Leistung in Rechnung stellen wird; erfragen Sie auch die Anfahrtskosten

- Preise liegen im Schnitt bei 80 bis 250 Euro, je nach Tageszeit und Wochentag

- Falls keine Preise genannt werden (können), kontaktieren Sie den nächsten Anbieter

- Teilen Sie die Absprachen den Mitarbeitern mit, die zu Ihnen nach Hause kommen

- Bestehen Sie auf diese Absprachen und prüfen Sie die Rechnung

- Lassen Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen und zur sofortigen Zahlung zwingen, auch wenn man Ihnen droht, die Türe wieder zu verschließen

- Verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei, sobald Ihnen etwas suspekt erscheint

- Möglicherweise ist eine Nacht im Hotel günstiger als ein Schlüsseldienst

- Deponieren Sie einen Zweitschlüssel bei Freunden, Familie oder vertrauenswürdigen Nachbarn

3. Trickdiebe auf Parkplätzen unterwegs, Hofheim am Taunus, Nordring, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Donnerstag, 28.03.2019, 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(jn)Am Donnerstag trieben sich Trickdiebe auf Parkplätzen in Hofheim und Flörsheim herum und erbeuteten Bargeld. Zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr sprach ein ca. 50 Jahre alter Mann einen 84-jährigen Liederbacher auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Nordring in Hofheim an und begann ein sehr freundliches Gespräch. Hektisch suggerierte er dem Senior, dass man sich kennen würde und schenkte ihm, angeblich aus Freundlichkeit, eine Lederjacke. Da er nun jedoch zu der Beerdigung eines engen Familienmitgliedes nach Italien müsse, bräuchte er etwas Benzingeld. Wohlwollend übergab der Senior 50 Euro und bemerkte dabei nicht, dass der Gauner sich einen weiteren 100 Euro-Schein aus seinem Geldbeutel fischte. Im Anschluss verabschiedete sich der unbekannte Täter, der leicht korpulent und ca. 1,75 Meter groß gewesen sein soll, und fuhr in einem Kleinwagen davon. Darüber hinaus soll der Unbekannte eine Glatze sowie eine schwarze Sonnenbrille getragen haben. Gegen 16:25 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Wickerer Straße in Flörsheim. Hier wurden einem 64-jährigen Mann aus Flörsheim drei Lederjacken angeboten, wofür der Unbekannte lediglich 200 Euro Benzingeld benötige, da er nach Italien fahren müsse. Erfreulicherweise handelte der 64-Jährige ganz vorbildlich, indem er skeptisch wurde und den Mann abwies. Anschließend stieg dieser, der ebenfalls ca. 1,75 Meter groß, kräftig und eine Halbglatze gehabt haben soll, in seinen Pkw und fuhr in Richtung der Flörsheimer Kolonnaden davon. Bei dem Fahrzeug handelte es sich den Angaben des 64-Jährigen zufolge um einen schwarzen Kompaktwagen mit italienischem Kennzeichen. Die Polizei empfiehlt, auf gar keinen Fall auf dubiose Verkaufsangebote auf der Straße einzugehen. Durch einen Kauf könnten Sie zum Opfer eines Betrügers werden oder sich sogar selbst der Hehlerei strafbar machen, wenn sie zuvor entwendete Ware erwerben. Kontaktieren Sie in solchen Fällen umgehend die örtlich zuständige Polizei oder wählen Sie die 110.

4. Am Busbahnhof bedroht, Hofheim am Taunus, Alte Bleiche, Donnerstag, 28.03.2019, 20:05 Uhr

(jn)Keine schöne Erfahrung machte am Donnerstagabend ein 22-jähriger Eschborner, der im Bereich des Hofheimer Busbahnhofes von einer Gruppe Jugendlicher bedrängt wurde. Gegen 20:05 Uhr meldete sich der junge Mann bei der Polizei und gab an, soeben grundlos von sieben Jugendlichen bedroht, beleidigt und geschubst worden zu sein. Die Tat habe sich zwischen der Unterführung und dem Busbahnhof in der "Alte Bleiche" in Hofheim abgespielt. Die jungen Männern sollen im Alter von 15 bis 16 Jahren gewesen sein und nordafrikanisch ausgesehen haben. Einer sei mit einer olivgrünen Polsterjacke sowie einer Bauchtasche bekleidet gewesen, ein weiterer trug eine nach hinten gedrehte, schwarze Schirmmütze. Die Polizei in Hofheim ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Fahrzeuge beschädigt, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 27.03.2019, 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro entstand am Mittwoch an zwei im Bereich des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach abgestellten Fahrzeugen. Zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter das vordere Schutzblech eines schwarzen Motorrades des Herstellers "Triumph" und verursachten dadurch mehrere Hundert Euro Sachschaden. Zudem zerkratzten Unbekannte im Tatzeitraum zwischen 13:10 Uhr und 18:00 Uhr die Fahrzeugseite eines blauen Opel Adam, der auf dem Kopfparkplatz neben der Rampe zum Parkdeck des Kaufhof parkte. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Verursacher. Deshalb werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschborn, Rufnummer 06196 / 9695 - 0, in Verbindung zu setzen.

6. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 14. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Hattersheim, L3265, Kastengrund

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell