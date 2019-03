POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 27.03.2019

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher kommen über Terrassentür, Bad Soden am Taunus, Humperdinckweg, Dienstag, 26.03.2019, 14:35 Uhr bis 20:05 Uhr

(jn)Einbrecher sind im Verlauf des Dienstages über die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Bad Soden eingebrochen. Zwischen 14:35 Uhr und 20:05 Uhr betraten die unbekannten Täter das Anwesen im Humperdinckweg und öffneten die Tür im rückwärtigen Bereich des Hauses mit Brachialgewalt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend wurden die Innenräume nach Wertgegenständen abgesucht, wobei bislang noch nicht feststeht, was den Tätern in die Hände fiel. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Heuballen gestohlen, Hochheim am Main, Massenheim, Oberfeldhof, Dienstag, 26.03.2019, 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr haben unbekannte Täter am zurückliegenden Dienstag fünf Heuballen von einem Reiterhof im Hochheimer Stadtteil Massenheim gestohlen. Diese waren in einer Scheune am Oberfeldhof gelagert, als Unbekannte die etwa 150kg schweren Ballen entwendeten. Zuvor öffneten die Heudiebe gewaltsam das Holztor zur Scheune. Da für den Abtransport ein größeres Fahrzeug eingesetzt worden sein muss, bittet die Polizei in Flörsheim um sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0.

3. Zwei Schulkinder von Pkw erfasst, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Dienstag, 26.03.2019, gegen 07:40 Uhr

(jn)Ein 14 sowie ein 9 Jahre altes Mädchen sind am Dienstagmorgen beim Überqueren der Zeilsheimer Straße in Hofheim von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Wie erste Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben überquerten die zwei in Hofheim wohnhaften Fußgängerinnen gegen 07:40 Uhr die Fußgängerampel auf Höhe der Zeilsheimer Straße 25, als die 14-Jährige von der Fahrzeugfront eines VW Polo erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Der VW, an dessen Steuer eine 25-jährige Frankfurterin saß, hatte zuvor die Zeilsheimer Straße aus Richtung Frankfurt kommend befahren. Bei der Kollision erlitt die 14-Jährige Verletzungen, die eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Wenige Stunden später meldete sich die Mutter der 9-Jährigen bei der Polizei und gab an, dass ihre Tochter im Rahmen dieses Unfalles ebenfalls leicht verletzt worden sei. Pflichtbewusst habe die 9-Jährige jedoch ihren Schulweg fortgesetzt, um nicht zu spät zur Schule zu kommen. Während des Unterrichtes hätte sie dann jedoch Schmerzen verspürt. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist nun, ob die Fußgängerampel zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens rot oder grün war.

4. Radfahrer von Autofahrerin übersehen, Hattersheim am Main, Schulstraße, Hauptstraße, Dienstag, 26.03.2019, gegen 18:45 Uhr

(jn)Bei einem Unfall am Dienstagabend in Hattersheim ist ein 46-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr eine 41-jährige Hattersheimerin gegen 18:45 Uhr die Schulstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße am Steuer eines Peugeot und bog links auf diese ein. Dabei übersah sie den 46-jährigen, in Hattersheim wohnhaften Mann, der auf einem Mountainbike unterwegs war. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Rad und dem Pkw, weshalb der Radler stürzte und sich mehrere, ersten Erkenntnissen zufolge oberflächliche Verletzungen zuzog. Eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus lehnte er ab und wurde lediglich an der Unfallstelle von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch behandelt. Zudem entstand an dem Peugeot ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

