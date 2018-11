POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 16.11.2018

Hofheim (ots) - 1. Mehrere Einbrüche registriert, Main-Taunus-Kreis, alle festgestellt am 15.11.2018

(ho)Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt derzeit in mehreren Einbruchsfällen, die im Verlauf des gestrigen Donnerstags der Polizei im Main-Taunus-Kreis mitgeteilt wurden. Mehrere Hundert Euro Bargeld wurden aus einem Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße in Kelkheim-Münster gestohlen. Die Täter verschafften sich in diesem Fall Zugang durch eine aufgebrochene Terrassentür und durchwühlten anschließend Schränke und Schubladen im Haus. Mehrere Armbanduhren und andere Wertsachen stahlen Unbekannte aus einem Einfamilienhaus in der Usinger Straße in Hofheim-Langenhain. In diesem Fall gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster ins Haus. In drei weiteren Fällen im Bereich Kriftel blieb es bei Einbruchsversuchen, da es den Tätern nicht gelang, in die Häuser einzudringen. Betroffen waren Mehrfamilienhäuser in der Straße "In den Unterwiesen", in der Taunusstraße und am Platz von Airaines. Die Täter versuchten jeweils erfolglos, die Haustüren aufzubrechen und hinterließen teilweise erhebliche Sachschäden. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden. Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass gerade im Herbst die meisten Einbrüche bei früh einsetzender Dunkelheit verübt werden. Verschiedene Umstände lassen potentielle Einbrecher erkennen, ob jemand zu Hause ist. Deshalb ist es wichtig, bereits in der Dämmerung den Eindruck zu erwecken, als sei jemand im Haus. Hier können Zeitschaltuhren wertvolle Dienste leisten, auch in Verbindung mit elektrisch betriebenen Rollläden. Darüber hinaus ist Grundvoraussetzung, Fenster und Türen ordentlich zu verschließen. Da für Einbrecher der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle spielt, sind zusätzliche Sicherungen empfehlenswert. Wo sich an einem Haus, im Geschäft oder der Firma Schwachstellen befinden, die möglicherweise mit einfachen Mitteln wesentlich sicherer gemacht werden können, erklären die Fachleute der kriminalpolizeilichen Vorbeugung und Beratung. Diese und weitere wichtige Informationen zur Kriminalitätsvorbeugung sind zu finden unter www.polizei-beratung.de

2. Einbrecher gehen leer aus, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Drei-Linden-Straße, Mittwoch, 14.11.2018, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 15.11.2018, 06:55 Uhr

(jn)In Bad Soden sind Einbrecher bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Nacht zum Donnerstag leer ausgegangen. Die bislang unbekannten Täter betraten das Gelände in der Drei-Linden-Straße im Stadtteil Neuenhain und versuchten zunächst, eine Eingangstür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, suchten sich die Täter einen anderen Einstiegsweg und machten sich an einem Erdgeschossfenster zu schaffen, von dem sie zunächst ein Insektengitter entfernten. Anschließend hebelten sie an dem hölzernen Fensterrahmen, bis sich das Fenster öffnen ließ und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Dabei machten sie auch vor mehreren Mitarbeiter-Spinden keinen Halt und öffneten auch diese gewaltsam. Ersten Erkenntnissen am Tatort zufolge machten die Langfinger keine Beute und flüchteten mit leeren Händen, hinterließen jedoch einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim, Telefonnummer 06192 / 2079 - 0, in Verbindung zu setzen.

3. Vandalismus an Mercedes, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Am Nußbaum, Mittwoch, 14.11.2018, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 15.11.2018, 18:20 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend haben ein oder mehrere unbekannte Täter in Liederbach einen Mercedes zerkratzt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro verursacht. Der schwarze Wagen stand in der Straße "Am Nußbaum", als die Unbekannten ihre überschüssige Energie an dem Pkw ausließen und ihn an der Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzten. Hinweise zu der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

4. Kind auf Tretroller wird von Pkw erfasst, Kelkheim (Taunus), Münster, Am Waldeck, Höhenstraße, Freitag, 16.11.2018, 08:04 Uhr

(jn)Heute Morgen ist ein 9-jähriger Junge bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw im Kelkheimer Stadtteil Münster leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge war das Kind auf seinem Tretroller im Bereich der Höhenstraße unterwegs und kreuzte die Straße "Am Waldeck", ohne auf den vorfahrtsberechtigen Verkehr zu achten. Ein 18-jähriger Kelkheimer, der zu dieser Zeit die Einbahnstraße "Am Waldeck" befuhr, bemerkte den Jungen, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in der Folge mit dem Kind zusammen. Der 9-Jährige wurde von dem Fahrzeug erfasst, stürzte und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden.

5. Fußgänger an Zebrastreifen angefahren und verletzt, Eschborn, Hamburger Straße, Sossenheimer Straße, Mittwoch, 14.11.2018, 08:20 Uhr

(jn)Bereits am Mittwochmorgen ereignete sich in Eschborn ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Mann aus Eschborn an einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und verletzt wurde. Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, war der Fußgänger gegen 08:20 Uhr im Bereich der Kreuzung Hamburger Straße / Sossenheimer Straße unterwegs und wollte den Zebrastreifen vor dem Kreisverkehr überqueren. Dabei übersah ihn ein 38-jähriger Mann, der in seinem Opel auf der Hamburger Straße unterwegs war und in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der 52-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und stürzte, wobei er sich Verletzungen zuzog, die eine medizinische Behandlung bei einem Arzt erforderlich machten.

6. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 47. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Diedenbergen, L 3264, Casteller Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

