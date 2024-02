PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tasche in Zimmer angezündet +++ Einbruch in leerstehendes Haus +++ Auf rechtem Fahrstreifen geschlafen

Limburg (ots)

1. Tasche in Zimmer angezündet,

Weilmünster-Essershausen, Brückenstraße, Sonntag, 25.02.2024, 8.50 Uhr

(wie) In Weilmünster hat ein Mann in einem Unterkunftszimmer eine Tasche in Brand gesetzt und so für einen Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Gegen 8.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Brückenstraße in Essershausen gerufen, da es dort in einer Obdachlosenunterkunft brennen würde. Die Feuerwehr begab sich in das stark verrauchte Gebäude und konnte den Brandherd im Zimmer eines 32-Jährigen lokalisieren und das Feuer löschen. Alle Bewohnende konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Nachdem das Gebäude ausreichend gelüftet worden war, betrat die Polizei das betroffene Zimmer mit dem deutlich unter Drogeneinfluss stehenden 32-Jährigen. Dort hatte dieser nach bisherigen Ermittlungen eine Tasche auf dem Fußboden in Brand gesetzt und so das stark qualmende Feuer verursacht. Im Zimmer fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Da der 32-Jährige offensichtlich nicht Herr seiner Sinne war und vor der Polizei angab weiterhin Gegenstände anzünden zu wollen, brachte ihn die Streife in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. An der Unterkunft entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro, die Zimmer waren nach Belüftung wieder bewohnbar. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein.

2. Einbruch in leerstehendes Haus,

Weilburg, Hasselbach, 22.02.2024, 20:00 Uhr bis 24.02.2024, 11:30 Uhr

(pj) Einbrecher suchten ein Einfamilienhaus in Hasselbach heim. Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag hebelten unbekannte Täter die Balkontür eines leerstehenden Hauses in Hasselbach auf und drangen in das Innere ein. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass kein Diebesgut erbeutet wurde. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor, diese nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386 0 entgegen.

3. Auf rechtem Fahrstreifen geschlafen,

Bundesautobahn 3, bei Limburg, Samstag, 24.02.2024, 2.30 Uhr

(da)Am frühen Samstagmorgen schlief ein 59-jähriger Mann seinen Rausch auf der Autobahn A 3 aus. Gegen 2.30 Uhr meldeten Zeugen ein vermeintliches Pannenfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. Als eine Streife der Autobahnpolizei zu dem Pkw fuhr, stellten sie fest, dass der Fahrer tief und fest auf dem Fahrersitz schlief. Weder vorbeifahrende Fahrzeuge noch das Ansprechen der Polizeibeamten weckten den Mann. Erst nach wiederholtem Klopfen und Rufen öffnete er die Augen und reagierte stark verzögert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Seinen Führerschein ist der Mann nun vorerst los. Die Polizei stellte ihn sicher. Außerdem entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Gegen den Schlafenden wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Damit von seinem Auto keine Gefahr mehr für andere Verkehrsteilnehmende ausgeht, parkte ein Abschleppunternehmen es schlussendlich um.

