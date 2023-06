PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 17-Jähriger von Hund gebissen - Hundehalterin und Zeuge gesucht +++ Kompletträder von Fahrzeug abmontiert +++ Mit Auto von Fahrbahn abgekommen und in Garten gefahren

Limburg (ots)

1. 17-Jähriger von Hund gebissen,

Hundehalterin und Zeuge gesucht, Limburg, Blumenröder Straße, Donnerstag, 01.06.2023, 13:00 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde in Limburg in der Blumenröder Straße ein 17-Jähriger von einem Hund gebissen. Nun werden die Hundehalterin sowie ein Zeuge des Vorfalls gesucht. Den eigenen Angaben zufolge war der Jugendliche zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr aus Richtung Dessauer Schule kommend, in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Bereich der Hausnummer 46, in Höhe eines Spielplatzes, habe er eine Hundehalterin passiert, welche sich gerade mit einem "Mofafahrer" unterhalten habe. Während des Passierens habe ihn der Hund dann in das Bein gebissen. Die Frau habe den Hund sofort weggezogen, mit diesem geschimpft und den Jugendlichen gefragt, ob alles in Ordnung sei. Da dies zunächst mit "ja" beantwortet wurde und der 17-Jährige dann weiterlief, sind die Personalien der Hundehalterin nicht bekannt. Da der Gebissene jedoch verletzt und auch die Hose beschädigt wurde, wird nach der Hundehalterin gesucht. Diese sei 35 bis 45 Jahre alt, von kräftiger Statur, 1,70 bis 1,75 Meter groß und trage helle Haare. Es soll sich um einen Rottweiler, bzw. einen Hund welcher so aussieht gehandelt haben; mit schwarzen und braunen Flecken. Der Zeuge, mit dem sich die Halterin währenddessen unterhielt sei nach Angaben des Geschädigten "relativ alt" gewesen und habe graue Haare getragen. Es habe sich um ein orangefarbenes Mofa gehandelt. Die Hundehalterin bzw. der Mofafahrer, oder Personen, welche Hinweise auf diese geben können werden gebeten, sich bei der Limburger Polizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Kompletträder von Fahrzeug abmontiert, Bad Camberg-Camberg, Beuerbacher Landstraße, Mittwoch, 31.05.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 08:00 Uhr

(ste)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag montierten unbekannte Täter in Bad Camberg alle Räder eines Neuwagens ab. Die Unbekannten begaben sich unerlaubt auf das Gelände eines Autohauses in der Beuerbacher Landstraße und montierten von einem neuen Skoda Kodiaq die Räder ab. Anschließend entwendeten sie diese. Durch das unsachgemäße Abmontieren der Räder und das Abstellen des Fahrzeuges auf Pflastersteinen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Keller eines Mehrparteienhauses aufgebrochen, Limburg a. d. Lahn, Heinrich-von-Kleist-Straße, Samstag, 27.05.2023, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 01.06.2023, 17:20 Uhr

(ste)Zwischen Samstagabend und Donnerstagabend kam es in Limburg a. d. Lahn zu einem Einbruch, bei dem unbekannte Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einstiegen. Die Einbrecher verschafften sich durch das Aufbrechen des Vorhängeschlosses des Kellerraums Zugang und stahlen mehrere Getränkekisten, zwei Laptops, eine Kompaktanlage sowie zwei Weihnachtsgirlanden mit einem Gesamtwert von circa 500 Euro.

Hinweise werden bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen

4. Mit Auto von Fahrbahn abgekommen und in Garten gefahren, Bad Camberg-Oberselters, Limburger Straße, Donnerstag, 01.06.2023, 14:05 Uhr

(ste)Am Donnerstagnachmittag ist in Bad Camberg- Oberselters ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in einen Garten gefahren. Gegen 14:05 Uhr fuhr eine 75 Jahre alter Mann mit einem Dacia auf der B8 von Niederselters in Richtung Oberselters. Dabei kam er auf Höhe des Ortseingangs von der Straße ab und fuhr durch eine Hecke in den dahinterliegenden Garten, wo der Wagen gegen ein Gartenhaus prallte. Der 75-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Hintergründe warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam sind noch unklar.

5. Zusammenstoß zwischen Reh und Motorradfahrer, Weilmünster, L 3063, Winden in Ri. Laubuseschbach, Donnerstag, 01.06.2023, 23:15 Uhr

(he) In der vergangenen Nacht kam es auf der Landesstraße 3063 zwischen Winden und Laubuseschbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Motorradfahrer, bei dem der Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 23:15 Uhr war der 42-jährige Honda-Fahrer aus Richtung Winden kommend in Richtung Laubuseschbach unterwegs, als es zu der Kollision mit dem Wild kam. Der Motorradfahrer stürzte und musste Aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle. An dem Zweirad entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

6. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg die folgende Messstelle angekündigt:

Dienstag, 06.06.2023: Gem. Löhnberg, B 49

