POL-LM: +++ Jugendhaus von Vandalen heimgesucht +++ Einbrüche in Vereinsheim und Gartenhütte +++ E-Bike aus Carport gestohlen +++

1. Jugendhaus von Vandalen heimgesucht,

Dornburg, Nacht zum 06.03.2021,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurde das Jugendhaus zwischen Frickhofen und Wilsenroth von Vandalen heimgesucht. Die Täter beschädigten den Lattenzaun des Grundstücks sowie die Fensterläden des Gebäudes und verbrannten anschließend einen Teil der abgerissenen, hölzernen Gegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Katalysator gestohlen,

Dietkirchen, Auf der Heide, 09.03.2021, 18.30 Uhr bis 10.03.2021, 06.30 Uhr,

(pl)In Dietkirchen haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch den Katalysator eines Mercedes ausgebaut und entwendet. Das betroffene Fahrzeug war auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Straße "Auf der Heide" abgestellt. Der verursachte Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Vereinsheim,

Weinbach, Blessenbach, Zum Grund, Festgestellt: 10.03.2021, 09.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in den Lagerraum des Vereinsheims auf dem Sportplatz in Blessenbach haben unbekannte Täter mehrere Säcke Holzpellets gestohlen. Die Einbrecher drangen durch eine aufgehebelte Tür in den Lagerraum ein, brachen dort noch eine weitere Tür auf und schnappten sich anschließend die dort gelagerten Säcke mit den Pellets für die Heizungsanlage. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Gartenhütte aufgebrochen,

Weilburg, Odersbach, Lahnstraße, 27.02.2021 bis 09.03.2021, 17.00 Uhr,

(pl)In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter im Bereich der Lahnstraße in Odersbach eine Gartenhütte aufgebrochen und einen Rasenmäher sowie ein Radio entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, dem 27.02.2021, und Dienstag, dem 09.03.2021. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5. E-Bike aus Carport gestohlen,

Brechen, Niederbrechen, Friedrichstraße, 09.03.2021, 20.30 Uhr bis 10.03.2021, 09.30 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch aus dem Abstellraum eines Carports in der Friedrichstraße in Niederbrechen ein schwarzes E-Bike von Cube gestohlen. Die Täter brachen die Tür des Abstellraums auf und ließen anschließend das Fahrrad im Wert von rund 3.000 Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

