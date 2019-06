PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für den Bereich der Polizeistation Limburg, Polizeistation Weilburg und der Kriminaldirektion für Sonntag, 02.06.2019

Straftaten:

Einbruch in Garage des Vereinsheim Limburg 07, Geräte entwendet, Rasenmähertraktor beschädigt

Unbekannte Täter drückten im Zeitraum von Freitag 21:30 Uhr bis Samstag 09:30 Uhr ein Tor der Zufahrt zum Vereinsgelände auf und brachen dann in die Garage ein. Dort manipulierten sie den Rasenmähertraktor, vermutlich um diesen zu entwenden. Es gelang ihnen jedoch nur aus der Garage zu fahren. Aus der Garage entwendeten sie dann eine Heckenschere und eine Motorsense der Marke STIHL, sowie einen Rasenmulcher. Der Rasenmähertraktor und das Tor der Garage wurden beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei Limburg, Tel.: 06431-91400.

Gefährliche Körperverletzung durch Messerstich in den Oberschenkel

Der Polizei Limburg wird am Samstag gegen 22:20 Uhr eine verletzte Person in Limburg in der Diezer Straße auf Höhe des BIWAK-Kreisels gemeldet. Beim Verletzten handelte es sich um einen 31-jährigen Rumänen, dessen Oberschenkel stark blutete. Weiterhin hatte er eine Platzwunde am Kopf. Bei der genauen Betrachtung konnte ein Einstich mittels eines Messers festgestellt werden. Da der 31-jährige stark alkoholisiert war, konnte er bei der Erstaufnahme keine Angaben machen. Ein Zeuge beobachtete einen Streit im Bereich einer Shisha Bar in der Diezer Straße, wobei der Verletzte involviert war. Eine Blutspur führte ebenfalls vom Auffindeort zur Shisha Bar.

Dort wurden dann im Rahmen der Ermittlungen mehrere Personen kontrolliert und deren Personalien aufgenommen. Es konnte aber keiner Angaben zur Sache machen. Unter einem Tisch konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Ob es sich hierbei um die Tatwaffe handelte, bedarf der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Limburg weitergeführt werden.

Der 31-jährige konnte das Krankenhaus in Limburg noch in der Nacht nach der Erstbehandlung wieder verlassen.

Zeugen, die eine Auseinandersetzung im Bereich der Shisha Bar beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der 06431-91400 zu melden.

Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 20:10 Uhr nahm in Offheim ein Pkw einer Streifenbesatzung die Vorfahrt. Weiterhin war der Fahrer nicht angeschnallt. Als die Beamten den Pkw mit dem 44-jährigen Fahrer kontrollierten, stellten sie dann fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,37 Promille. Den Führerschein des 44-Jährigen konnten die Beamten nicht sicherstellen, da er gar keinen hatte.

Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle genommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Sachbeschädigung an der K416 zwischen Weilburg und Waldhausen. Zeit: verm. Freitag, 31.05.2019 bis Samstag, 01.06.2019

Unbekannte rissen beidseitig der K416 zwischen Weilburg und Waldhausen jeweils ca. 15 Leitpfosten aus ihren Halterungen und warfen diese in den Straßengraben.

Körperverletzung auf dem "Äbbelwoifest" in Laubuseschbach Zeit: Do., 30.05.2019, gg. 16:00 Uhr

Eine 18-jährigen Frau aus Weilburg-Hirschhausen und ein 18-jährigen Mann aus Beselich-Heckholzhausen gerieten auf dem Fest aneinander. Die Frau schlug dabei dem Mann in das Gesicht. Der Auslöser für diesen Schlag soll gewesen sein, dass der Mann die Frau unsittlich angefasst haben soll.

Gefährliche Körperverletzung auf dem "Äbbelwoifest" Laubuseschbach Zeit: Do., 30.05.2019, gg. 17:45 Uhr

Nach verbalem Streit wurde ein 18-jähriger Mann aus Villmar von vier anderen Männern geschlagen und vermutlich auch getreten. Der Mann aus Villmar war deutlich alkoholisiert. Trotz Vorhandensein von (auch alkoholisierten) Zeugen und Nachfrage bei dem Geschädigten konnte der dem Streit zugrunde liegende Sachverhalt nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Geschädigte kam sprichwörtlicher Weise' mit einem blauen Auge davon.

Körperverletzung auf dem "Äbbelwoifest" Laubuseschbach Zeit: Do., 30.05.2019, gg. 12:00 Uhr

Ein 23-jähriger Mann aus Solms wollte einen Streit zwischen zwei Männern schlichten. Hierbei verpasste ihm dann einer der Männer, ein 17-jähriger aus Rosbach v.d.H., einen Kopfstoß auf die Nase, die danach blutend und geschwollen war.

Versuchter ED aus Wohnmobil Tatort: Weilburg, Hainallee Tatzeit: Sa., 01.06.2019, zw. 16:00 Uhr und 22:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten die Tür eines auf dem Parkplatz Hainallee abgestellten Wohnmobils aufzubrechen. Da dies misslang, blieb es bei einem Einbruchsversuch mit ca. 200.- EUR Sachschaden an der Wohnmobiltür.

Sachbeschädigung an Blumengesteck Tatort: Weilburg, Landtor Tatzeit: Mo., 29.05.2019 bis Sa., 01.06.2019

Unbekannte zerstörten ein in Form eines Kontrabasses gefertigtes Blumengesteck, welches anlässlich der diesjährigen Schlosskonzerte aufgestellt worden war. Der Schaden beträgt ca. 500.- EUR. Täterhinweise liegen keine vor. Hinweise bitte an die Polizei in Weilburg, 06471-93860.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Weilburg, Ostpreußenstraße/Käsmarck Unfallzeit: 01.06.2019, gg. 18:00 Uhr

Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Dornburg befuhr mit ihren Opel Astra die Ostpreußenstraße in Weilburg und hielt in Höhe Käsmarck entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand an. Ein 7-jähriger Junge aus Weilburg überquerte zu diesem Zeitpunkt die Ostpreußenstraße hinter dem Opel Astra. Die Fahrerin wollte nun zurücksetzen und übersah dabei den Jungen hinter ihrem Fahrzeug. Der Junge wurde angefahren und kam hinter dem Pkw zu Fall, durch Rufe von Zeugen bemerkte die Fahrerin den Unfall. Der Junge wurde mit Verletzungen am Fuß, Prellungen und Hautabschürfungen in das Krankenhaus Weilburg verbracht, am Pkw entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

i. A.

Janevski, PHK

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06431) 9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell