PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 12.04.2019

Limburg (ots)

1. Quad gestohlen, Weilburg, Am Kirmesplatz, 08.04.2019 bis 11.04.2019,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montag und Donnerstag in Weilburg ein abgemeldetes Quad der Marke Adly gestohlen. Das entwendete Fahrzeug war in der Straße "Am Kirmesplatz" auf einem frei zugänglichen Garagenplatz abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweisgeber, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu informieren.

2. Damenfahrrad entwendet, Limburg, Theodor-Bogner-Straße, 11.04.2019, 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagvormittag wurde aus einem Vorgarten in der Theodor-Bogner-Straße in Limburg ein Damenfahrrad gestohlen. Die Fahrraddiebe schlugen zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu und entwendeten das angeschlossene Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mit Pkw überschlagen, Selters, Niederselters, Bundesstraße 8, 11.04.2019, 21.45 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend sind auf der B 8 bei Niederselters ein 20-jähriger Autofahrer und dessen 18-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 20-Jährige war gegen 21.45 Uhr von Niederselters kommend in Richtung Oberbrechen unterwegs, als er im Bereich einer Kurve mit seinem BMW von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Die beiden verletzten Insassen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

4. Aktueller Blitzerreport des Kreises Limburg-Weilburg, Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche im Bereich Limburg-Weilburg:

Dienstag: Gem. Weilburg, B 456, Höhe "Bach", Richtung Usingen

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

