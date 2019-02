PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 21.02.2019

Limburg (ots)

1. Seat Ibiza zerkratzt, Limburg, Großbachstraße/Holzheimer Straße, Mittwoch, 20.02.2019, 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr

(si)Am Mittwochvormittag hatten es Unbekannte in der Großbachstraße in Limburg auf einen grauen Seat Ibiza abgesehen. Die Täter zerkratzten im Einmündungsbereich zur Holzheimer Straße, zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, beide Fahrzeugseiten des geparkten Pkw und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Renault Kadjar beschädigt, Weilburg, Niedergasse, Dienstag, 19.02.2019, 21.00 Uhr bis Mittwoch, 20.02.2019, 10.30 Uhr

(si)Zwischen Dienstabend und Mittwochvormittag haben Unbekannte in der Niedergasse in Weilburg einen geparkten Renault Kadjar beschädigt. Die unbekannten Täter legten ein Stück Kunststoff auf das rechte Vorderrad des roten Pkw und entzündeten dieses. Dabei entstand an dem Rad ein Sachschaden von rund 200 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

3. Rohbau von Einbrechern heimgesucht, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 20.02.2019, 18.30 Uhr bis Donnerstag, 21.02.2019, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Bahnhofstraße in Bad Camberg ein im Bau befindliches Gebäude von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich zunächst durch eine Terrassentür Zutritt zu dem Rohbau, durchtrennten in dem Gebäude mehrere Kupferkabel und entwendeten unter anderem dort liegende Werkzeuge sowie Elektronikartikel. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Lenkrad aus BMW entwendet, Bad Camberg-Erbach, Am Walberstück, Mittwoch, 20.02.2019, 15.30 Uhr bis Donnerstag, 21.02.2019, 07.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag hatten es Autoaufbrecher in der Straße "Am Walberstück" in Erbach auf das Lenkrad eines BMW abgesehen. Der weiße 3er BMW stand geparkt in einem dortigen Hof, als die Täter eine Dreiecksscheibe des Fahrzeuges einschlugen, die Fahrzeugtüren durch die entstandene Öffnung entriegelten und im Anschluss das Lenkrad im Wert von mindestens 4.000 Euro aus dem Pkw ausbauten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. 18-Jähriger verletzt, Elz, Am Musikatenring/Am Fleckenberg, Donnerstag, 21.02.2019, 01.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag meldete sich ein 18-jähriger Mann bei der Limburger Polizei und gab an, dass er bei einer Auseinandersetzung im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Fleckenberg" und "Am Musikantenring" in Elz verletzt wurde. Der 18-Jährige habe sich gerade auf dem Nachhauseweg befunden, als ihn ein Mann angesprochen hätte und es im Anschluss zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen sei. Im Verlauf des Gerangels soll der bisher unbekannte Mann dem 18-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand mehrere Schnittverletzungen am Unterarm zugefügt haben. Der Angreifer soll etwa 1,80 m groß gewesen sein und habe einen braunen Teint gehabt. Bekleidet sei die Person mit einer dunklen Kappe, einer dunklen Jacke mit aufgesetzten Taschen sowie einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Vandalen wüten auf Schulgelände, Mengerskirchen-Waldernbach, Adolf-Weiß-Straße, Dienstag, 19.02.2019, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 20.02.2019, 07.15 Uhr

(si)Vandalen habe in der Nacht zum Mittwoch auf einem Schulgelände in der Adolf-Weiß-Straße in Waldernbach ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten verschafften sich durch eine Notausgangstür Zutritt zu der Turnhalle der Schule, warfen von dort eine Turnmatte auf einen zum Gelände gehörigen Bolzplatz und verschmutzten die Turnhalle mit Dreck. Zudem rissen sie einen Mülleimer des Schulhofes aus seiner Halterung und hängten diesen im Anschluss mit einer Kette an einer Wand nahe der Notausgangstür auf. Der von den Vandalen verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

7. Dieselkraftstoff aus Lkw abgepumpt, Dornburg-Frickhofen, Im Eichwald, Mittwoch, 20.02.2019, 18.15 Uhr bis Donnerstag, 21.02.2019, 06.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in der Straße "Im Eichwald" in Frickhofen rund 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem dort geparkten Lkw abgepumpt. Um an den Kraftstoff gelangen zu können, brachen die Täter zuvor den Tankdeckel des betroffenen Lkw auf. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Scheibe von BMW eingeschlagen, Limburg, Konrad-Kurzbold-Straße, Mittwoch, 20.02.2019, 14.00 Uhr bis Donnerstag, 21.02.2019, 09.45 Uhr

(si)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag haben Unbekannte in der Konrad-Kurzbold-Straße in Limburg die Dreiecksscheibe eines weißen 3er BMW eingeschlagen. Durch die entstandene Öffnung entriegelten die Täter dann die Türen des Fahrzeuges und ergriffen im Anschluss die Flucht, ohne etwas aus dem Pkw entwendet zu haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

