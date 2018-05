POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 03.05.2018

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Büro- und Geschäftsgebäude, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Dienstag, 01.05.2018, 19.20 Uhr bis Mittwoch, 02.05.2018, 07.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch trieben Einbrecher in der Mainzer Straße in Linter in einem kombinierten Büro- und Geschäftsgebäude ihr Unwesen. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem zweigeschossigen Gebäude und durchsuchten die Geschäftsräume nach Wertgegenständen und Bargeld. Mit ihrer Beute, zu der unter anderem Bargeld und Laptops im Wert von mehreren Hundert Euro zählten, ergriffen die Täter im Anschluss unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher scheitern an Kellertür, Mengerskirchen-Waldernbach, Klosterstraße, Mittwoch, 02.05.2018, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag scheiterten Einbrecher bei dem Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Klosterstraße in Waldernbach zu verschaffen. Die unbekannten Täter versuchten erfolglos, die Kellertür des Anwesens aufzuhebeln und ergriffen im Anschluss unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Mülleimer in Brand gesetzt, Bad Camberg, Caspar-Hofmann-Platz, Mittwoch, 02.05.2018, 21.50 Uhr

(si)Zeugen meldeten am Mittwochabend den Brand von mehreren Mülleimern im Bereich des Bahnhofes in Bad Camberg. Unbekannte hatten insgesamt sieben Abfalleimer im Bereich des Bahnsteiges und der Unterführung angezündet und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Fahrradcodierung anlässlich des 13. Fahrradsonntags im Ems & Wörsbachtal, Selters-Niederselters, Parkplatz Freibad Niederselters, Sonntag, 06.05.2018, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Polizeidirektion Limburg-Weilburg mit einer Fahrradcodierungsaktion am Fahrradsonntag - der Radrundtour im Ems & Wörsbachtal. Ohne vorherige Terminvereinbarung können interessierte Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer am 06.05.2018 zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr ihre Zweiräder auf dem Parkplatz vor dem Freibad in Niederselters von Polizeioberkommisssarin Marianna Wüst und ihren Kolleginnen und Kollegen codieren lassen. Diese Codierung ist hilfreich bei der Zuordnung von aufgefundenen Fahrrädern, denn alleine im Jahr 2017 wurden bei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg insgesamt 81 Fahrraddiebstähle angezeigt. Wenn diese Fahrräder im Anschluss aufgefunden werden, ist es für die Polizei und die Fundbüros schwer, den rechtmäßigen Inhaber zu ermitteln, da die Kennzeichnung der Fahrräder oft unzureichend ist. Bei der Codierungsaktion erhält Ihr Fahrrad eine individuelle Kennzeichnung, anhand derer sich der rechtmäßige Besitzer des Fahrrades ermitteln lässt. Die bis zu 17-stellige Nummer wird mit einem Gravurgerät dauerhaft, in der Regel in der Sattelstütze, eingefräst. Dies ist sowohl bei Stahl- als auch bei Alurahmen möglich. Bringen sie zur Codierung bitte einen Eigentumsnachweis sowie Ihren Personalausweis mit. Weitere Codierungstermine, sowie Informationen zu diesem Thema, finden Sie auf der Internetseite www.polizei.hessen.de/Aktuelles im Bereich des Polizeipräsidiums Westhessen. Wer im Besitz eines Smartphones ist, kann auch die kostenlose Fahrradpass-App der Polizei nutzen. Mit der App können Sie sämtliche für die Identifizierung wichtige Fahrrad-Daten speichern und diese im Diebstahlsfall an Ihren Versicherer oder die Polizei weiterleiten. Zudem können interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Internetseite www.polizei-beratung.de/Medienangebot eine Infobroschüre zum Thema Fahrrad-Diebstahl herunterladen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1054/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell