POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 01.05.2018

Limburg (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 417

Am 30.04.18, gegen 22.30 Uhr, ereignete sich auf der B 417 zwischen Hünfelden-Mensfelden und Limburg-Linter ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Deutscher bog von einem Anwesen auf die B 417 ein und übersah dabei einen 42-jährigen Deutschen, welcher die B 417 von Mensfelden nach Linter befuhr. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen; der 42-jährige wurde dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert und ein drittes, entgegenkommendes Fahrzeug, ein 21-jähriger Deutscher, fuhr in den PKW. Der 42-jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die drei Insassen des entgegenkommenden PKW wurden alle schwerverletzt in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert; sie schweben teilweise noch in Lebensgefahr Die beiden Insassen des einbiegenden PKW wurden leicht verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungswagen, Notärzte und etliche Feuerwehrkräfte. Die B 417 musste über mehrere Stunden voll gesperrt werden. Zur Ermittlung der Unfallursache und Rekonstruktion des Unfalls wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger eingesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Gerhard Fuhrmann

Kommissar vom Dienst



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Polizeistation Limburg

Offheimer Weg 44

65549 Limburg

Telefon: 06431/9140-0

E-Mail: KvD.Limburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell