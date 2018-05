POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 02.05.2018

Limburg (ots) - 1. Holzunterstand und Baum in Brand geraten, Elz, Neumühle, Feststellung: Dienstag, 01.05.2018, 14.30 Uhr

(si)Zeugen meldeten der Polizei am Dienstagnachmittag den Brand eines Holzunterstandes und eines angrenzenden Baumes auf einem Grundstück in der Straße "Neumühle" in Elz. Den Feuerwehren aus Elz und Malmeneich gelang es, das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (064319) 9140 - 0 zu melden.

2. Handtasche aus anfahrendem Audi entwendet, Limburg, Freiherr-vom-Stein-Platz, Montag, 30.04.2018, 19.20 Uhr

(si)Am Montagabend hatten es Diebe am Freiherr-vom-Stein-Platz in Limburg auf die Handtasche einer Audi-Fahrerin abgesehen. Die dreisten Täter öffneten die Tür zur Rückbank des weißen A 4 Avant, als die Frau gerade mit ihrem Fahrzeug anfahren wollte und griffen sich die dort liegende Handtasche. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tätern um zwei dunkelhäutige Männer im Alter von 20 bis 25 Jahre gehandelt haben. Beide Täter seien etwa 1,70 m groß sowie schlank gewesen und hätten dunkle Kleidung getragen. Zudem hätte eine Person des Duos eine Baseballkappe getragen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Schmuckdieb gestellt, Bad Camberg, Strackgasse, Montag, 30.04.2018, 10.30 Uhr

(si)Mehreren Zeugen gelang es am Montagvormittag einen Schmuckdieb in der Strackgasse in Bad Camberg zu stellen. Der 18-jährige Täter betrat gegen 10.30 Uhr ein dortiges Schmuckgeschäft und ließ sich mehrere Halsketten zeigen. Als der Mann mit zwei Ketten im Wert von etwa 5.000 Euro, ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte, konnte er von zwei Mitarbeitern an seiner Flucht gehindert werden. Vor dem Geschäft kamen den Mitarbeitern dann noch zwei Zeugen zur Hilfe und gemeinsam wurde der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Sowohl die beiden Mitarbeiter als auch der Täter erlitten bei dem Fluchtversuch leichte Verletzungen. Zudem wurde die Eingangstür des Geschäftes beschädigt.

4. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen, Hünfelden-Nauheim, Gemarkung Nauheim in Verlängerung der Neustraße, Samstag, 28.04.2018, 16.00 Uhr bis Montag, 30.04.2018, 09.00 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes hatten es Einbrecher gleich auf mehrere Gartenhütten in der Verlängerung der Neustraße in Nauheim abgesehen. Bei den bisher angezeigten drei Einbrüchen öffneten die Täter gewaltsam die Türen der Hütten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Im Anschluss ergriffen die Täter mit einem 20 Liter Benzinkanister samt Inhalt unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Hochwertige Trinkhörner aus Verkaufsstand entwendet, Weinbach-Freienfels, Mühlwiese, Dienstag, 01.05.2018, 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

(si)Auf zwei hochwertige Trinkhörner im Wert von mindestens 900 Euro hatten es Diebe am Dienstagmittag auf den Ritterspielen in Freienfels abgesehen. Die Trinkhörner waren in einem dortigen Verkaufsstand ausgestellt, als die Täter diese unbemerkt an sich nahmen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

6. Fahranfänger kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich, Landesstraße 3063, zwischen Aumenau und Villmar, Dienstag, 01.05.2018, 19.50 Uhr

(si)Am Dienstagabend kam ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem VW Polo auf der Landesstraße 3063 zwischen Aumenau und Villmar von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18-Jährige befuhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße in Fahrtrichtung Villmar, als er die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer des Polo erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Fahranfänger erheblich alkoholisiert war. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von mindestens 1,7 Promille. Dies bedeutete für den Fahrer eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Zudem muss der 18-Jährige nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

