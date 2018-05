POL-LM: Pressemitteilung der Polizei für Limburg-Weilburg

Limburg (ots) - 1. Achtung - falsche Polizisten am Telefon! Limburg, 30.04.2018, gg. 10.25 Uhr

(ho)Heute Morgen erhielten zwei Frauen in Limburg Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Täter erfanden in einem Fall eine Geschichte über verdächtige Geräusche in der vergangenen Nacht und wollten so mit der betroffenen Frau ins Gespräch kommen. Im zweiten Fall versuchten die Täter direkt etwas über Wertsachen in der Wohnung der Betroffenen herauszufinden. In beiden Fälle wurden die Gespräche beendet und es kam zu keinem Schaden. Die Limburger Polizei weist aufgrund der aktuellen Vorkommnisse noch einmal deutlich auf die Gefahren durch Trickbetrüger am Telefon hin und gibt folgende Hinweise: Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Auflegen sollten Sie vor allem dann, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Seien Sie vor allem dann misstrauisch, wenn Sie jemand unter Druck setzt und Sie dazu auffordert zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

2. Mit Drogen im Blut und im Auto unterwegs, Beselich, Obertiefenbach, Bundesstraße 49, 30.04.2018, gg. 02.45 Uhr

(ho)Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und einer Drogenfahrt muss sich ein 33-jähriger Autofahrer verantworten, der in der vergangenen Nacht auf der Bundesstraße 49 unterwegs war. Der Mann wurde von einer Steife der Weilburger Polizei im Bereich von Obertiefenbach angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt der positiv verlief. Daher musste sich der 33-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Durchsuchung seines Wagens fanden die Beamten außerdem rund 17 Gramm Marihuana, welches sichergestellt wurde.

3. Reifenstecher, Limburg, Graupfortstraße, Nacht zum 29.04.2018

(ho)In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter zwei Reifen eines geparkten Pkw zerstochen und dabei einen Schaden in Höhe von zweihundert Euro verursacht. Der betroffene Peugeot war in der Graupfortstraße am Straßenrand abgestellt. Mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand wurden die beiden linken Reifen des Fahrzeugs zerstochen. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

4. Unfallflucht mit hohem Schaden, Weilburg, Ahausen, Selterser Straße, 29.04. bis 30.04.2018

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in Ahausen ist der vergangenen Nacht an einem geparkten Pkw ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffenen Mercedes war in der Selterser Straße abgestellt und wurde von einem anderen Fahrzeug im des vorderen, linken Kotflügels beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Unfalles nimmt die Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

