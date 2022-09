PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: In Lagerhalle eingedrungen +++ Microsoft-Betrüger erfolgreich +++ Frau verliert Kontrolle über Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. In Lagerhalle eingedrungen,

Usingen, Jarltech-Platz, 14.09.2022, 01.50 Uhr,

(pl)Unbekannte Personen sind in der Nacht zum Mittwoch auf dem Gelände einer Firma am "Jarltech-Platz" in eine Lagerhalle eingedrungen. Die Täter verschafften sich gegen 01.50 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Lagerräumen und durchsuchten diese. Über mögliches Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

2. Microsoft-Betrüger erfolgreich,

Oberursel, 09.09.2022,

(pl)Bereits am vergangenen Freitag haben Microsoft-Betrüger einen Mann aus Oberursel hinters Licht geführt. Der Geschädigte entdeckte eine vermeintliche Warnmeldung von Microsoft auf seinem Computer. In der Meldung tauchte zudem ein Hinweis auf, der dem Nutzer dringend dazu riet, sich telefonisch unter der in der Meldung angegebenen Telefonnummer mit dem Microsoft-Service-Center in Verbindung zu setzen. Im Rahmen des Telefonats überzeugte ein angeblicher Service-Mitarbeiter den Anrufer sodann, eine Anti-Viren-Software zu erwerben und den Kaufpreis in Höhe von mehreren Hundert Euro mittels Guthabenkarten zu bezahlen. Erst nach der Übermittlung der Codes bemerkte der Geschädigte, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei warnt dringend davor, derartige Anrufe zu tätigen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Frau verliert Kontrolle über Pkw,

Weilrod, Bundesstraße 275, Dienstag, 13.09.2022, 10:30 Uhr

(bo)Am Dienstagmorgen verlor eine Autofahrerin auf der B 275 bei Weilrod die Kontrolle über ihr Fahrzeug wodurch sie verunfallte. Die 59-jährige war gegen 10:30 Uhr mit ihrem Dacia aus Riedelbach kommend in Richtung Reichenbach unterwegs, als sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw verlor und von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr mehrere Meter in der Bankette bis ihr Auto letztlich durch den Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der geschätzte Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 8.000 EUR.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell