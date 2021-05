PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schlägerei in Friedrichsdorf +++ Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsmessanlagen +++ Tasche aus Fahrzeug gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Vermutliche gemeinschaftliche Körperverletzung Tatort: Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Taunus Carré Tatzeit: Mittwoch, 12.05.2021, 19:35 Uhr

Mehrere Zeugen meldeten eine Auseinandersetzung zwischen 6-10 Personen, bei der auch Stöcke und andere Gegenstände eingesetzt wurden. Bei Eintreffen der Streifen liefen alle mutmaßlich beteiligten Personen davon. Ein genauer Sachverhalt konnte daher nicht geklärt werden, es ist jedoch davon auszugehen, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Heranwachsender kam. Über die bereits festgestellten Zeugen hinaus werden Personen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder beteiligt waren, gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200 zu melden.

Sachbeschädigung an Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen Tatorte: Bad Homburg, Zeppelinstraße, Urseler Straße, Hessenring Tatzeit: Donnerstag, 13.05.2021, vermutlich zwischen 00:00 und 00:50 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten drei Überwachungsanlagen, indem sie die maßgeblichen Teile der Messanlagen mit roter Farbe besprühten. Hinweisgeber melden sich bitte unter Telefon 06172/1200 bei der Polizei Bad Homburg.

Polizeistation Oberursel

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Tasche aus Auto gestohlen

Tatort: Oberursel, Hohemarkstraße 32 Tatzeit: Mittwoch, 12.05.2021, zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr

(SW) Am Mittwochmorgen entwendete eine unbekannte Person eine Tasche vom Beifahrersitz eines geparkten unverschlossenen Toyota. In der schwarzen Ledertasche (ca. 20 cm x 20 cm) befanden sich Schlüssel, Dokumente und Zahlungskarten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Oberursel unter 06171/ 62400 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Drogen

Tatort: Oberursel, Kurmainzer Straße Tatzeit: Donnerstag, 13.05.2021, 00:25 Uhr

(SW) Ein 31-jähriger Steinbacher befuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in unsicherer Fahrweise die Kurmainzer Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss verschiedener Drogen stand. Zudem wurde noch ein verbotenes Springmesser in seiner Jackentasche aufgefunden. Der Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Polizeistation Königstein

keine presserelevanten Vorkommnisse

Polizeistation Usingen

keine presserelevanten Vorkommnisse

