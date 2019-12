PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 09.12.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Notebook, Wehrheim, Wiesenau, 03.12.2019, 16.00 Uhr bis 08.12.2019, 19.00 Uhr

(pa)Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in Wehrheim nutzen Einbrecher in der vergangenen Woche aus. Unbekannte hebelten zwischen Dienstagnachmittag und Sonntagabend auf der rückwärtigen Seite des in der Wiesenau gelegenen Wohnhauses ein Fester auf. Anschließend durchsuchten sie diverse Zimmer nach Wertsachen. Mit einem Notebook im Wert von etwa 100 Euro flohen die Täter in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden ist rund dreimal so hoch wie der Wert des Diebesgutes. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrüche in Gewerbeobjekte, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 08.12.2019 bis 09.12.2019

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße wurden in der Nacht auf Montag zwei Einbrüche in Gewerbeobjekte gemeldet. Gegen 01.00 Uhr schlug der Einbruchsmelder einer vor dem Kurhaus aufgestellten Almhütte an. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Gegen 04.30 Uhr meldete dann der Inhaber eines ebenfalls in der Louisenstraße gelegenen Obst- und Gemüsegeschäftes, dass dort eingebrochen wurde. Die Täter hatten zwischen Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr und Montagmorgen, 04.20 Uhr die Eingangstür des Ladens aufgehebelt und aus der Kasse rund 100 Euro Bargeld gestohlen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbrecher zweimal erfolglos, Königstein, Hardtbergweg / Wiesbadener Straße, Feststellung: 07.12.2019

(pa)Am Wochenende wurde die Polizei in Königstein gleich zu zwei Tatorten gerufen, an denen Einbrecher gescheitert waren. Am Samstagvormittag stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Hardtbergweg fest, dass jemand während ihrer Abwesenheit seit voriger Woche Sonntag versucht hatte, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hatte jedoch standgehalten. Es entstand lediglich ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die zweite Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 21.00 Uhr und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr in der Wiesbadener Straße. Dort war ein Supermarkt das Ziel von Einbrechern. Diese versuchten, die Scheibe eines Fensters des Marktes einzuschlagen, richteten jedoch ausschließlich einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt in beiden Fällen Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Weihnachtsbaumverkäufe im Visier von Dieben, Oberursel, Hegarstraße / Kronberg im Taunus, Schönberg, Friedrichstraße 07.12.2019 bis 08.12.2019

(pa)Von Samstag auf Sonntag hatten Diebe es im Hochtaunuskreis gleich zweimal auf Weihnachtsbaumverkäufe abgesehen. In Oberursel waren zwischen Samstagabend, 18.00 Uhr und Sonntagvormittag, 11.00 Uhr Unbekannte über die Umzäunung einer Baumverkaufsstelle in der Hegarstraße auf dem Parkplatz "An der Bleiche" geklettert. Von dort entwendeten die Täter sieben Nordmanntannen im Gesamtwert von über 200 Euro. Auch in Kronberg Schönberg gingen die Täter so vor. Hier wurde zwischen Samstagabend, 18.30 Uhr und Sonntagmorgen, 09.15 Uhr über den Bauzaun, der eine in der Friedrichstraße befindliche Verkaufsfläche umgibt, geklettert. Dabei wurde der Zaun leicht beschädigt. Augenscheinlich zogen die Täter in diesem Fall jedoch aus bislang nicht bekannten Gründen ohne Bäume ab. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der jeweiligen Polizeistation in Oberursel unter (06171) 6240 - 0 und Königstein unter (06174) 9266 - 0 zu melden.

5. Vandalismus an Bushaltestelle, Schmitten, Niederreifenberg, Feldbergplateau, Feststellung 09.12.2019, gg. 00.40 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag stellte eine Polizeistreife auf dem Feldberg einen Fall von Vandalismus fest. Unbekannte hatten an einer Bushaltestelle auf dem Feldbergplateau mehrere Glasscheiben eingeschlagen. Wann sich die Tat ereignete, ist bisher unklar. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gegeben, sich unter (06174) 9266 - 0 bei der Polizei in Königstein zu melden.

6. Jaguar fährt davon, Grävenwiesbach, Richard-Schirrmann-Straße, 08.12.2019, gg. 22.15 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es in Grävenwiesbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein Pkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Richard-Schirrmann-Straße heraus. Das Fahrzeug durchbrach dabei das geschlossene Hoftor und stieß mit dem Heck gegen einen gegenüberliegend geparkten Range Rover. Anschließend fuhr der oder die verantwortliche davon, ohne sich um die Begleichung des angerichteten Schadens von über 3.000 Euro zu kümmern. Nach Zeugenangaben soll es sich um ein weißes SUV des Herstellers Jaguar mit Frankfurter Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen und Hinweisgeber werden gegeben, sich unter (06081) 9208 - 0 bei der Polizeistation Usingen zu melden.

7. Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht, Steinbach, Kronberger Straße, 07.12.2019, 18.00 Uhr bis 08.12.2019, 10.45 Uhr

(pa)In Steinbach fuhr am Wochenende ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten Mercedes. Dessen Fahrer hatte seine graue C-Klasse am Samstagabend gegen 18.00 Uhr in der Kronberger Straße in Höhe der Hausnummer 64 abgestellt. Als er am Sonntagvormittag gegen 10.45 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, war dieses im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt. Augenscheinlich hatte ein anderes Fahrzeug den Mercedes beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gegeben, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 bei der Polizeistation in Oberursel zu melden.

