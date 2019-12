POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 06.12.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher stehlen Schmuck, Friedrichsdorf, Fahrbornweg, 06.12.2019, 18.15 Uhr bis 22.30 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf heim. Zwischen 18.15 Uhr und 22.30 Uhr drangen die Täter über die Terrasse in das im Fahrbornweg gelegene Haus ein, indem sie zwei hintereinander gelegene Türen aufhebelten. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Anschließend durchwühlten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Fündig wurden sie in Form von Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro. Damit flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruchsversuch erfolglos, Friedrichsdorf, Seulberg, Tulpenweg, 04.12.2019, 15.00 Uhr bis 05.12.2019, 08.00 Uhr

(pa)Von Mittwoch auf Donnerstag misslang es Einbrechern in Friedrichsdorf, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen versuchten die Täter zunächst, ein Fenster des im Tulpenweg gelegenen Hauses aufzuhebeln. Als ihnen dies misslang, warfen sie eine Gehwegplatte gegen das Fenster. Dabei wurde jedoch lediglich die äußere Scheibe der Doppelverglasung zerstört, woraufhin sie ihr Vorhaben abbrachen und flüchteten. Der von den Unbekannten verursachte Schaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbrecher zerstören Fensterscheibe, Oberursel, Oberstedten, Finkenweg, 04.12.2019, 18.00 Uhr bis 05.12.2019, 08.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Donnerstag wurde in Oberstedten in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe eines Fensters und stiegen durch dieses in das Innere des im Finkenweg gelegenen Hauses ein. Es wurden mehrere Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unklar. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 18.00 Uhr abends und 08.30 Uhr am Morgen eingegrenzt werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Baucontainer aufgebrochen, Oberursel, Homburger Landstraße, 04.12.2019, 16.30 Uhr bis 05.12.2019, 11.00 Uhr

(pa)In Oberursel stahlen Unbekannte Werkzeug aus einem Baucontainer. Zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr und Donnerstagvormittag, 11.00 Uhr brachen die Täter zunächst das Schloss eines Bauzaunes auf, um auf das Baustellengelände in der Homburger Landstraße zu gelangen. An dem dort aufgestellten Baucontainer wurde von den Tätern anschließend die Tür aufgehebelt. Mit zwei Trennschleifern und einem Kreuzlinienlaser im Gesamtwert von einigen Hundert Euro verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

5. Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Siemensstraße, 05.12.2019, gg. 14.55 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall in Bad Homburg ins Krankenhaus. Gegen 14.55 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Citroen die Siemensstraße aus Richtung Daimlerstraße kommend in Fahrtrichtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung Siemensstraße / Benzstraße überquerte eine 19 Jahre alte Fahrradfahrerin die Siemensstraße. Der Fahrerin des Citroen gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, sodass der Pkw mit der Front gegen das Fahrrad stieß. Die 19-Jährige kam zu Fall. Sie wurde leichtverletzt in eine Klinik gebracht. Nennenswerter Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.

6. Ford beschädigt und davongefahren, Friedrichsdorf, Seulberg, Cheshamer Straße, 05.12.2019, 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr

(pa)Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Friedrichsdorf ereignete sich am späten Donnerstagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Ford Tourneo parkte diesen gegen 17.00 Uhr vor dem in der Cheshamer Straße gelegenen Einkaufsmarkt. Als er nur eine halbe Stunde später zurück zu dem grauen Kleinbus kam, musste er im Heckbereich einen Schaden von etwa 2.000 Euro feststellen. Vermutlich bei einem Parkmanöver war ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen gefahren. Der oder die Verantwortliche hatte sich jedoch einfach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Deshalb ermittelt nun die Polizeistation Bad Homburg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 dort zu melden.

7. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Oberursel, Homburger Landstraße, Fahrtrichtung Stadtmitte Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

