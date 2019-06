POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.06.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Frau wird an Bushaltestelle gewalttätig, Steinbach, Berliner Straße, 21.06.2019, gg. 20.30 Uhr (pa)Am Freitagabend musste die Polizei in Steinbach eine Frau festnehmen, nachdem diese eine Passantin körperlich angegangen war. Nach Angaben der Passantin saßen beide Frauen gegen 20.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Berliner Straße nebeneinander auf der dortigen Bank. Plötzlich sei sie von der später Festgenommenen angegriffen worden. Ohne ersichtlichen Grund habe die Angreiferin sie geschlagen und ihr an den Haaren gezogen. Des Weiteren habe die Frau versucht, den Kopf der Passantin gegen die Bushaltestelle zu schlagen, was ihr jedoch misslang. Durch den Angriff wurde die Anzeigenerstatterin leicht verletzt. Bei der Festnahme durch die hinzugerufene Polizeistreife leistete die Angreiferin widerstand. Sie schlug nach den Beamten und trat diese, ohne sie jedoch zu verletzen. Die augenscheinlich verwirrte Frau wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. 2. Motorroller-Diebstahl schlägt fehl, Oberursel, Bommersheim, Bleibiskopfstraße, 22.06.2019, 17.00 Uhr bis 23.06.2019, 11.40 Uhr (pa)Unbekannte stahlen zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in Bommersheim einen Motorroller. Am Sonntag gegen 11.40 Uhr stellte dessen Besitzer fest, dass sein Kleinkraftrad aus der Hofeinfahrt in der Bleibiskopfstraße entwendet wurde. Am Samstag gegen 17.00 Uhr stand es noch an seinem Platz. Bisher unbekannte Täter knackten das Lenkradschloss und schoben den schwarzen Roller davon. Dieser wurde in Richtung der Kleingartenanlage in der Verlängerung der Freiligrathstraße wieder aufgefunden. Dort hatten die Diebe offenbar erfolglos versucht, das Fahrzeug zu starten. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06192) 120 - 0 zu melden.

3. Leichtverletzte bei Verkehrsunfall, B275 zw. Usingen und Merzhausen, 21.06.2019, gg. 17.05 Uhr (pa)Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 275 zwischen Usingen und Merzhausen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 26-jährige Frau war mit ihrem VW Scirocco auf der Bundesstraße aus Richtung Usingen kommend in Fahrtrichtung Merzhausen unterwegs. An der Einmündung der L3063 fuhr ein 62-jähriger Citroen-Fahrer von der L3063 auf die Bundesstraße auf. Dabei übersah der Mann offenbar den vorfahrtsberechtigten VW. Der Citroen fuhr mit der Front in die Beifahrerseite des Volkswagen, der durch den Zusammenstoß über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben geschleudert wurde. Dabei erlitt die 26-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr bei dem Unfall ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind brachte der Rettungsdienst vorsorglich ebenfalls in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 10.000 Euro.

4. Einbrecher scheitern mehrfach, Friedrichsdorf, Seulberg, Römerstraße, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Jakob-Lengfelder-Straße, Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße, Samstag, 22.06.2019 bis Sonntag, 23.06.2019

(jn)Mehrfach sind Einbrecher in den vergangenen Tagen im Vordertaunus gescheitert und unverrichteter Dinge von den Tatorten in Friedrichsdorf, Bad Homburg und Königstein geflüchtet. Bereits am Samstagabend gegen 22:10 Uhr war die 69-jährige Bewohnerin einer Wohnung in der Römerstraße im Friedrichsdorfer Stadtteil Seulberg auf drei unbekannte Männer aufmerksam geworden, die auf ihren Balkon geklettert waren und hier versucht hatten, das gekippte Küchenfenster aufzuhebeln. Als die Täter die Dame entdeckten, flüchteten sie unerkannt. Die Polizei wurde erst am Folgetag benachrichtigt. Ein ähnlicher Vorfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstand, ereignete sich ebenfalls am Samstagabend gegen 23:10 Uhr im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach. Hier hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam an dem Schlafzimmerfenster einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Jakob-Lengfelder-Straße zu schaffen gemacht, woraufhin das Fenster in das Schlafzimmer fiel. Durch den entstandenen Lärm wurde der 82-jährige Bewohner auf den Zwischenfall aufmerksam. Er schaltete das Flurlicht an und trieb die Einbrecher damit ohne Beute in die Flucht. Auch vor dem Pfarrbüro in der Georg-Pingler-Straße in Königstein machten unbekannte Täter keinen Halt. In der Nacht zum Sonntag versuchten die Gauner zunächst, die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als sich dies wenig zielführend zeigte, kletterten die Täter auf eine Mülltonne und hebelten an einem Fenster. Da auch dies misslang, flüchteten sie ohne Beute und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. In sämtlichen Fällen ermittelt das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bittet unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

