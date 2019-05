POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 03.05.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Achtung Wild! Hochtaunuskreis, 02.05. und 03.05.2019

(ho)Derzeit kommt es im gesamten Kreisgebiet immer wieder zu Wildunfällen. Im Verlauf der vergangenen beiden Tage registrierten die Polizeistationen sieben Unfälle, an denen neben den betroffenen Fahrzeugen unterschiedliche Arten von Wild beteiligt waren. Bei den bisher registrierten Fällen kamen glücklicherweise keine Personen zu schaden, jedoch entstanden an den Unfallfahrzeugen teilweise erhebliche Sachschäden.

Aufgrund der Vielzahl der Fälle und der aktuellen Situation rät die Polizei: Unterschätzen Sie nicht die Gefährdung durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie stark ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

2. Hochwertiges Handy gestohlen - Vorsicht Taschendiebe! Usingen, Bahnhofstraße, 02.05.2019, gg. 18.30 Uhr

(ho)Eine 14-jährige Jugendliche hat gestern in Usingen die Erfahrung gemacht, dass es schnell zu einem Diebstahl kommt, wenn man sein Handy offen zeigt und nicht gut darauf aufpasst. Das Resultat ist für die Jugendliche sehr traurig, denn das Handy für rund 650 Euro ist weg. Ermittlungen zufolge hatte die Geschädigte das Gerät auf ihrer abgestellten Handtasche abgelegt, was für den Dieb eine willkommene Möglichkeit war.

Gerade jetzt wo es wieder wärmer wird, ist beim offenen Umgang mit Wertsachen Vorsicht geboten! Schnell ist das Handy oder die Geldbörse in der Gaststätte oder beim Aufenthalt im Freien auf dem Tisch abgelegt und offen sichtbar. Taschendiebe achten genau auf solche Gelegenheiten. Ein kurzer Moment der Ablenkung reicht und die Wertsachen sind verschwunden. Achten Sie daher darauf, dass Sie ihre Wertsachen nicht offen liegen lassen, sondern stets sicher in der Kleidung verstauen. Dabei ist allerdings nicht die hintere Tasche der Jeans gemeint, wo hochwertige Handys vor allem von Jugendlichen gerne getragen werden. Denn dieser Platz ist für die Täter generell eine Einladung zum Diebstahl. Vielmehr sind Taschen gemeint, die verschließbar sind und es den Dieben nicht zu einfach macht zuzugreifen. Denn generell gilt: Was für den Besitzer den Zugriff erschwert, tut es dem Taschendieb erst recht!

3. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Königstein, Mammolsheim, Am Hasensprung, 30.04.2019 bis 02.05.2019

Im Verlauf der vergangenen Tage ist in Mammolsheim ein geparkter Opel Astra bei einem Verkehrsunfall erheblich beschädigt worden. Der Wagen war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt und wurde dort von einem anderen Fahrzeug angefahren und vorne rechts beschädigt. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Verursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern. Daher bittet die Polizei in Königstein um Hinweise von Zeugen, unter der Telefonnummer (06174) 9266-0.

4. Präventionsveranstaltung auf dem Feldberg zur Motorradsaison 2019, Gemarkung Schmitten, Feldbergplateau, 05.05.2019, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(ho)Zum Start der Motorradsaison findet am Sonntag, den 05.05.2019, auf dem Plateau des Großen Feldbergs, zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr, eine Präventionsveranstaltung zum Auftakt der Motorradsaison statt. Neben Angehörigen des Regionalen Verkehrsdienstes im Hochtaunuskreis werden an der Aktion auch ein Motorradclub und das Deutsche Rote Kreuz teilnehmen. Ebenfalls interessant für Biker: Es wird dort auch eine kleine Motorradausstellung einer Firma geben.

Darüber hinaus können sich die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer zu spezifischen Themen und über die Gefahren, die sich insbesondere zum Saisonbeginn ergeben, informieren. Außerdem geben die Beamten Hinweise zur aktuellen Präventionskampagne der Hessischen Polizei "Du hast es in der Hand!" sowie zu Strecksperrungen im Feldberggebiet in der Zeit vom 11. bis 19. Mai.

Neben den besonderen Unfallgefahren der Region ist auch die Vermeidung von Lärm ein wichtiges Thema, über das die Polizei die Biker informieren möchte.

Die Beteiligten würden sich über ein reges Interesse sehr freuen!

5. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 19. Kalenderwoche

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Gemarkung Neu-Anspach, Landesstraße 3041, Höhe der Abfahrt Hessenpark

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

