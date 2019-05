PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 02.05.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch auf Kirmesplatz, Glashütten, Schlossborn, Im Hinterfeld, 28.04.2019, 19.00 Uhr bis 01.05.2019, 10.00 Uhr

(pa)Ein auf dem Kirmesplatz abgestellter Anhänger wurde in Schlossborn aufgebrochen. Zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen brachen Unbekannte die Tür des als Verkaufsbude für Süßwaren genutzten Anhängers auf. Sie entwendeten eine Zuckerwattemaschine sowie Heizbleche für Mandeln. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. In Bekleidungsgeschäft eingebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 30.04.2019, 18.00 Uhr bis 01.05.2019, 12.00 Uhr

(pa)Ein Bekleidungsgeschäft wurde in Bad Homburg zum Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochmittag 12.00 Uhr, gewaltsam Zugang zu den in der Louisenstraße gelegenen Verkaufsräumlichkeiten, aus denen sie Ware in bisher unbekanntem Wert entwendeten.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Mountainbike gestohlen, Oberursel, Bommersheim, Nassauer Straße, 29.04.2019, 15:00 Uhr bis 30.04.2019, 15.00 Uhr

(pa)In Bommersheim wurde ein am Bahnhof abgestelltes Fahrrad von bisher unbekannten Tätern entwendet. Das schwarze Mountainbike des Herstellers "Carver" hatte dessen Besitzer am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr dort mit einem Schloss an eine Laterne angekettet. Bei seiner Rückkehr einen Tag später musste er feststellen, dass sein Rad gestohlen wurde.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Trickdiebe bestehlen Seniorin, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, 01.05.2019, gg. 13.30 Uhr

(pa)Dreiste Trickdiebe bestahlen gestern in Ober-Erlenbach eine Seniorin. Die Dame wurde gegen 13.30 Uhr vor ihrer Haustür von einem Mann und einer Frau angesprochen. Der Mann lenkte die Dame ab, unter anderem bat er sie um ein Glas Wasser. Seiner Komplizin gelang es unterdessen, unbemerkt die Geldbörse der Frau aus ihrer an der Garderobe hängenden Handtasche zu entwenden. Beschrieben wurde der Mann als ca. 30-35 Jahre alt und rund 170cm groß mit kurzen dunklen Haaren und Bart. Er habe einen roten Overall getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen. Die Frau wurde beschrieben als um die 30 Jahre alt, ca. 170cm groß und schlank. Sie habe dunkle, eher kürzere Haare gehabt und einen Anorak getragen. Auch sie habe Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Diebstahl auf Baustelle, Steinbach, Bahnstraße, 29.04.2019, 20.00 Uhr bis 30.04.2019, 07.00 Uhr

(pa)Bisher unbekannte Diebe suchten in Steinbach eine Baustelle heim. Zwischen Montagabend, 20.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr, begaben sie sich zu einem in der Bahnstraße gelegenen Rohbau. Von einem dort abgestellten Traktor bauten sie die Scheinwerfer im Wert von rund 1.000 Euro aus. An zwei Baggern hebelten die Unbekannten die Tankdeckel auf, um aus den Tanks mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff zu entwenden. Mitsamt der Beute gelang es den Tätern, sich wieder unbemerkt von der Baustelle zu entfernen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt, Oberursel, Am Rahmtor, 30.04.2019, gg. 15.50 Uhr

(pa)In Oberursel wurde am Dienstag ein 13-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der 13-Jährige überquerte gegen 15.50 Uhr die Straße "Am Rahmtor" an einer Fußgängerampel, augenscheinlich obwohl diese Rot zeigte. Ein herannahender 18-jähriger Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zur Kollision kam. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der 13-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 18-jährigen entstand geringer Sachschaden.

7. Unfallverursacher fährt davon, Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße, 28.04.2019, 14.00 Uhr bis 01.05.2019, 10.00 Uhr

(pa)In Bad Homburg beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer ein geparktes Fahrzeug. Dessen Besitzer hatte seinen VW Golf am Sonntagnachmittag in der Jacobistraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Als er am Mittwochmorgen zurück zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass jemand seinen Golf auf der Fahrerseite offenbar touchiert hatte. Sowohl am Kotflügel als auch am Außenspiegel wurde das Fahrzeug beschädigt. Statt sich um die Regulierung des Schadens, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wurde, zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 bei der Polizei in Bad Homburg zu melden, die nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

