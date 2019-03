POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 28.03.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Erdgeschosswohnung, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, 27.03.2019, 23.00 Uhr bis 28.03.2019, 05.50 Uhr (pa)Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag Zugang in eine Wohnung in Bad Homburg. Zwischen Mittwoch, 23.00 Uhr und Donnerstag, 05.50 Uhr versuchten die Täter zunächst, die Terrassentür der im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Saalburgstraße gelegenen Wohnung aufzuhebeln, die den Hebelversuchen jedoch standhielt. Durch das Einschlagen des Fensters gelangten die Unbekannten schließlich in die Wohnräume, die sie nach Wertsachen durchsuchten. Entwendet wurden unter anderem mehrere Uhren und Sammlermünzen im Wert von einigen Tausend Euro.

2. In Garage eingebrochen, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Wetterauer Straße, 25.03.2019, gg. 22.30 Uhr

(pa)Am Montagabend brachen unbekannte Täter in eine Garage in Ober-Erlenbach ein. Hierzu entfernten die Täter gegen 22.30 Uhr ein vorhandenes Türschloss gewaltsam. Die Räumlichkeit wurde von den Unbekannten durchsucht und eine hochwertige Kettensäge im Wert von mehreren Hundert Euro hieraus entwendet.

3. Zwei Mountainbikes entwendet, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, bis 27.03.2019, 13.00 Uhr (pa)Mittwochnachmittag stellte die Besitzerin zweier Fahrräder fest, dass diese von ihrem Abstellort - einer Garage in der Friedrichsdorfer Hugenottenstraße - entwendet wurden. Unbekannte hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet, waren hierdurch in die Garage eingestiegen und hoben die beiden Mountainbikes des Herstellers "Giant" im Wert von mehreren Hundert Euro durch das Fenster nach draußen.

4. Frau bei Zusammenstoß an Zebrastreifen verletzt, Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Sodener Straße, 27.03.2019, gg. 19.00 Uhr

(pa)Einen Fußgängerweg in der Sodener Straße überqueren, wollte am Mittwochabend eine 28-jährige Frau in Kronberg. Hierbei wurde sie scheinbar von einem herannahenden 82-jährigen Mercedes-Fahrer übersehen. Der Außenspiegel des Mercedes traf die Fußgängerin, die hierdurch zu Fall kam. Die 28-jährige wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das sie noch am selben Tag wieder verlassen konnte.

