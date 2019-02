PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung anlässlich eines Verkehrsunfalles auf der L3063

"Laubacher Kreuz" am 28.02.2019

Hochtaunuskreis (ots)

Am Donnerstagmittag, den 28.02.2019 gegen 14:35 Uhr kam es am sogenannten "Laubacher Kreuz" zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeistation Usingen war ein 72-jähriger Bad Homburger mit seinem Dacia Sandero unterwegs und fuhr auf der L3457 von Grävenwiesbach Hundstadt her kommend in Richtung Grävenwiesbach Laubach. Hierbei wollte der die vorfahrtsberechtigte L3063 am sogenannten "Laubacher Kreuz" überqueren, übersah jedoch hier scheinbar einen 61-jährigen Mann aus Weilmünster in dessen Alfa Romeo MiTo. Bei der Kollision im Kreuzungsbereich war die Energie des Aufpralls so hoch, dass die Airbags der kollidierenden Pkws geöffnet wurden und beide jeweils alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Sie wurden vor Ort durch die Rettungsdienste versorgt und folgend in umliegende Krankenhäuser gebracht; hierbei wurde einer der Beteiligten zwecks schonenderem Transport per Rettungshubschrauber weggeflogen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen waren jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen festgestellt worden. Zwecks der Unfallaufnahme und der folgend nötigen Anfertigung von Luftbildern zur Übersicht der Unfallstelle war das Laubacher Kreuz bis ca. 17:00 Uhr komplett gesperrt.

