Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Hakenkreuze und rechtsradikale Schriftzüge am Bahnübergang

Lübstorf (ots)

Insgesamt 29 Hakenkreuze und diverse rechtsradikale Schriftzüge auf ca. 29 qm haben/hat unbekannte/r Täter am Bahnübergang Lübstorf, Friedensweg befindlichen technischen Anlagen der Deutschen Bahn angebracht. Beamte des Bundespolizeireviers Schwerin stellten im Rahmen einer Streifenfahrt am vergangenen Samstag, den 16. April 2022 gegen 15:00 Uhr die Schmierereien fest. Der/die Täter brachten diese mittels weißer, roter, blauer und grauer Farbe am Zählerverteilerkasten sowie den Elektroschaltkästen an. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Durch die Deutsche Bahn AG wird eine schnellstmögliche Reinigung und Entfernung der Schmierereien veranlasst. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Bundespolizei nunmehr um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Bahnübergang Lübstorf/Friedensweg verdächtige Personen gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem genannten Sachverhalt machen? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -1111 oder -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

