Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Über Pfingsten acht Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz

Rostock Seehafen (ots)

Weil sie ihren maximalen Aufenthalt im Schengen-Gebiet um ca. zwei Monate überschritten hatten, wurden am Samstag, den 09.06.2019 zwei serbische Staatsangehörige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz beanzeigt. Aus Dänemark kommend waren beide Mitinsassen eines Pkw, der von einem Landsmann geführt wurde. Gegen ihn bestand ebenfalls der Verdacht des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, da er offensichtlich seine beiden Landsmännern bei ihrer unerlaubten Einreise unterstützt hat. Insgesamt zahlten die drei Serben eine Sicherheitsleistung in Höhe von 7.000,- dänische Kronen (ca. 1.000,- Euro). Nach Abschluss der Ermittlungen wurden sie aufgefordert das Schengen-Gebiet zu verlassen.

Zusätzlich zur Anzeige gegen das Aufenthaltsgesetz muss sich ein syrischer Staatsangehöriger wegen einer Urkundenfälschung verantworten. Er legte bei seiner Kontrolle im Seehafen den Bundespolizisten einen seit 2018 abgelaufenen Reisepass vor. Neben der Tatsache, dass der Pass somit ungültig war, wies das Ablaufdatum Manipulationen in Form mechanischer Rasuren auf. Vier weitere Personen die am Pfingstwochenende durch die Bundespolizei kontrolliert wurden, hatten entweder keine bzw. ungültige Reisedokumente oder Überschritten die Frist ihrer Ausreiseaufforderung.

