Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kreuzfahrt endete schon vor dem Einchecken

Rostock-Warnemünde (ots)

Das hatte sich eine 30-jährige Kubanerin sicherlich anders vorgestellt.

Noch bevor die junge Dame sich am Abend des 26.04.2019 für ihre anstehende Kreuzfahrt einchecken konnte, wurde sie durch die Beamten der Bundespolizei festgenommen.

Gegen sie lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls vor.

Zum Tatzeitpunkt im Sommer 2018 befand sich die Kubanerin in einer Beziehung mit dem Sohn der Geschädigten, welcher Zugang zur elterlichen Wohnung hatte.

In Abwesenheit dieser soll sie sich unberechtigter Weise Zugang in die Wohnung und zu einem Wandtresor verschafft haben. Aus dem Tresor soll sie dann Gold, Schmuck sowie Bargeld in einem Gesamtwert von über 35.000 Euro entwendet haben.

Im Anschluss daran sollte die Reise wohl wieder in ihr Heimatland gehen, da sie im Besitz von zwei Flugtickets war.

Diese geplante Reise als auch die Kreuzfahrt kann sie nun nicht mehr antreten, da der zuständige Haftrichter die Aufrechterhaltung des Untersuchungshaftbefehls angeordnet hat und dies eine Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt zur Folge hatte.

Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell