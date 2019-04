Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Auseinandersetzungen unter Hansa Fans

Rostock Hauptbahnhof (ots)

In der Rückreisephase der Fans anlässlich des Heimspiels des F.C. Hansa Rostock gegen Lotte kam es am Samstag, den 27.04.2019 am Bahnsteig 1 zu massiven verbalen Auseinandersetzungen zwischen ca. 30 - 40 Hansa Fans.

Durch die eingesetzten Beamten der Bundespolizei konnte die Lage nach kurzer Zeit bereinigt und die Fangruppierungen getrennt werden.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Polizeibeamter mit einem Gegenstand beworfen. Der Täter sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden, hierbei leistete er erheblichen Widerstand und musste gefesselt werden. Ein weiterer, offensichtlich befreundeter Fan, beobachtete die Szene, durchbrach die Absperrung und versuchte seinen Freund aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Dieser wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen, wobei auch er erheblichen Widerstand leistete. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,41 Promille. Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstandes und des Versuchs der Gefangenenbefreiung eingeleitet. Ein dritter Fan, der ebenfalls schon bei den Auseinandersetzungen am Bahnsteig in Erscheinung getreten war, fiel den Beamten der Bundespolizei kurz vor dem Einstieg in einen Zug nach Schwerin erneut auf. Im Zug versuchte er mitreisende Fans aufzuheizen und beleidigte andere Fahrgäste. Die eingreifenden Bundespolizisten nahmen ihn daraufhin aus den Zug und es erfolgte ein Fahrtausschluss.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell