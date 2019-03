Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Party in der Regionalbahn

Schwerin (ots)

In der gestrigen Nacht erhielten die Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin die Nachricht, dass sich in der Regionalbahn 4323 aus Hamburg mehrere angetrunkene Reisende befinden, dort Party feiern und nicht am Endbahnhof in Schwerin aussteigen wollen.

Nachdem der Zug am Hauptbahnhof Schwerin angekommen war, sollte dieser zur Reinigung in die Abstellanlage verbracht werden. Da sich immer noch eine Person der Feiernden im Wagenpark aufhielt, konnte dieses nicht erfolgen.

Durch die eingesetzten Beamten wurde er aufgefordert den Zug zu verlassen. Trotz mehrfacher Wiederholung kam er dieser Aufforderung nicht nach und die Beamten mussten den Mann aus dem Zug verbringen. Hierbei versuchte er sich mehrfach aus den Griffen der Beamten zu lösen und diese zu schubsen. Auf dem Weg zur Dienststelle kam er des Öfteren zum Fallen und es konnten Stürze nur durch rechtzeitiges Auffangen der Person verhindert werden.

Da der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ein Rettungswagen angefordert. Bei einem Atemalkoholtest wurde bei ihm ein Wert von 3,79 Promille ermittelt und es erfolgte eine Einweisung in eine Klinik.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell