BPOL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich!

Rostock/Güstrow/Bad Doberan (ots) - Mit einer Öffentlichkeitsfahndung zu einem Ermittlungsverfahren wandte sich gestern die Bundespolizeiinspektion Rostock an die Bevölkerung. Gesucht wurde ein unbekannter Täter der im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am 02.08.2018 auf dem S-Bahn-Haltepunkt Rostock-Marienehe stand. Hierbei schlug und trat der unbekannte Täter das Opfer, so dass dieser stationär in eine Klinik aufgenommen werden musste. Zuvor raubte der Täter dem Opfer in der S-Bahn das Handy.

Nach mehreren Hinweisen konnte die Identität des Täters ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungsmaßnahmen richten sich nunmehr gegen den namhaft gemachten Täter.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit aufgehoben. Die Bundespolizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 103

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste



