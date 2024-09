Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Glückstadt -Bundespolizei überwachte erneut Bahnübergang - Neun Fußgänger und Radfahrer mißachten weiterhin Rotlicht

Glückstadt (ots)

Nachdem die Bundespolizei im Juni bereits diverse Verstöße gegen die Wartepflicht am Bahnübergang Große Kremper Straße in Glückstadt festgestellt hatte, wurde dieser Bereich am gestrigen Tage erneut überwacht.

Insgesamt wurden in nur sechs Stunden insgesamt neun Personen festgestellt, die weiterhin ein lebensgefährliches Fehlverhalten begingen.

Eine Streife der Bundespolizei überwachte gestern den Bahnübergang Große Kremper Straße in Glückstadt. Der Bahnübergang wurden in der Zeit von 13.00 bis 19.00 Uhr mehrfach bestreift und dort Präsenz gezeigt.

Im Einzelnen:

Eine 73-jährige Frau überquerte mit ihrem Fahrrad den Bahnübergang trotz Rotlicht.

Nur zwei Stunden später wurden erneut drei Radfahrer beim Überqueren des Bahnübergangs trotz Rotlicht festgestellt. Kurz darauf senkten sich die Schranken.

Eine 67-jährige Frau, eine 16-jährige Jugendliche und eine 26-Jährige mussten ebenfalls gestoppt und auf ihr lebensgefährliches Fehlverhalten hingewiesen werden.

Gegen 17.10 Uhr wurden dann noch zwei Frauen (55 und 67) dort festgestellt.

Die Bundespolizisten schritten konsequent ein und belehrten die Personen über ihr lebensgefährliches Fehlverhalten. Sie zeigten sich nur teilweise einsichtig.

Die Männer und Frauen im Alter von 14 bis 73 Jahren müssen mit Bußgeldverfahren (350,- Euro) rechnen.

Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn kein Rotlicht leuchtet. Bereits das gelbe Blinklicht weist darauf hin, dass sich die Schranken in Kürze senken und eine Zugdurchfahrt unmittelbar bevorsteht. Sollten Sie noch schnell "rübergehen" wollen, so spielen Sie mit Ihrem Leben, sagte Hanspeter Schwartz, Pressesprecher der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell