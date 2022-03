BPOL-FL: Elmshorn - Junger Mann will sein Rauschgift bei der Bundespolizei abholen; Anzeige

Harrislee (ots) - Sonntagmorgen gegen 03.45 Uhr wurde am ehemaligen Grenzübergang in Harrislee ein Mann in einem Hyundai an die Bundespolizei übergeben. Die Bundespolizisten stellten zunächst die Identität des Mannes fest. Es handelte sich um einen 49-jährigen Syrer, gegen den eine Fahndungsnotierung vorlag. ...

mehr