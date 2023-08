Polizei Dortmund

POL-DO: 50- Jährige bei Alleinunfall in Dortmund- Kirchhörde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Hohle Eiche in Dortmund- Kirchhörde wurde am Dienstag (1. August) eine Dortmunderin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Nach ersten Zeugenaussagen hielt die 50-Jährige gegen 13:22 Uhr mit ihrem Auto in der Straße Hohle Eiche hinter zwei parkenden Autos an. Aus bisher ungeklärter Ursache beschleunigte daraufhin das Auto der Dortmunderin und kollidierte mit höherer Geschwindigkeit mit den geparkten Autos und einem Stromverteilerkasten.

Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin schwerverletzt in ein Krankenhaus. Möglicherweise erlitt sie während der Fahrt einen medizinischen Notfall.

