Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Hörde: 12-jähriges Mädchen wird schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0042

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wellinghofer Straße/Nortkirchenstraße in Dortmund-Hörde am Mittwoch (11. Januar) gegen 7:50 Uhr ist ein 12-jähriges Mädchen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 60-jähriger Autofahrer auf der Wellinghofer Straße unterwegs und wollte auf die Nortkirchenstraße fahren. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Mädchen, das zu Fuß unterwegs war. Das Kind wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell