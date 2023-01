POL-DO: Fahrer nach Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Dortmund-Berghofen flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0015 Einen Schaden von mindestens 25.800 Euro richtete ein 39-jähriger Autofahrer aus Freden in Niedersachsen am Dienstagmorgen (3.1.2022) im Dortmunder Stadtteil Hörde an. Auf der Graudenzer Straße rammte er mit seinem Skoda einen geparkten BMW und löste damit eine Kettenreaktion aus. Der Skoda schob den BMW gegen einen Mitsubishi. Der ...

