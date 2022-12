POL-DO: Jugendliche schlagen auf 21-Jährigen ein: Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Täter und ein Auto

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1423 Auf frischer Tat ertappt wurde am Donnerstag (29.12.) gegen 23:23 Uhr ein Graffiti-Sprayer im U-Bahnschacht an der Märkischen Straße in Dortmund. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Mitarbeiter von DSW21 bemerkte auf einer Videoaufzeichnung eine Person an der Abstellanlage der Stadtbahn, nachdem die Lichtschranke ausgelöst hatte. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei Dortmund ...

mehr