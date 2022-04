Polizei Dortmund

POL-DO: Körperverletzung in der Lütge Brückstraße - Videobeobachtung liefert erste Täterhinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0423

Nach einer Körperverletzung in der Lütge Brückstraße am Samstag (9.4.) leisteten mehrere Passanten Erste Hilfe. Die dort von der Polizei eingerichtete Videobeobachtung lieferte eine erste Täterbeschreibung.

Nach einer ersten Zeugenaussage kam es am Samstagmorgen gegen 4.55 Uhr in Höhe Hausnummer 2 zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einer der Männer schlug einem anderen im weiteren Verlauf in das Gesicht. Daraufhin fiel der andere Mann, 32 Jahre aus Dortmund, mit dem Kopf auf den Boden. Zwei Männer flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Mehrere Passanten leisteten Erste Hilfe. Zwischenzeitlich hatte der Dortmunder das Bewusstsein verloren. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach einer ersten Einsicht des Videomaterials wird der Haupttäter als circa 170 cm groß mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er war zwischen 20 und 25 Jahre alt und hatte eine etwas korpulente Figur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Cargo-Hose sowie graue Sportschuhe. Nach Zeugenangaben hatte er einen südländischen Phänotypus.

Der zweite Täter war circa 180 cm groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug eine graue Jacke, Jeanshose und hatte einen Bart. Ebenso soll er laut Zeugenaussagen einen südländischen Phänotypus gehabt haben.

Die Ermittlungen und die weitere Auswertung des Videomaterials dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalwache unter 0231-132-7441

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell