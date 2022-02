Polizei Dortmund

POL-DO: Linienbus mit Gegenstand beworfen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ist es am Freitag (25. Februar) in Dortmund-Hörde gekommen. Bislang Unbekannte warfen offenbar einen Gegenstand gegen die Ein-und Ausstiegstür eines Linienbusses, die daraufhin splitterte. Unbeteiligte Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Kurz nach 17.30 Uhr meldete ein Busfahrer die Sachbeschädigung an der Hörder Bahnhofstraße. Nach eigenen Angaben hielt der Fahrer unmittelbar an der Haltestelle Hörder Bahnhof vor einem Drogeriemarkt, als er plötzlich einen Knall wahrnahm. Im gleichen Augenblick zersprang im vorderen Bereich des Linienbusses die Scheibe einer Ein- und Ausstiegstür. Fahrgäste befanden sich nicht im betroffenen Bereich und blieben unverletzt.

Der Zeuge geht davon aus, dass es sich bei dem Gegenstand womöglich um eine Glasflasche gehandelt haben könnte. Die Polizei fragt nun: Wer hat die Tat beobachtet und/oder verdächtige Personen rund um das Parkhaus wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Dortmund-Hörde unter 0231/132-1421 entgegen.

