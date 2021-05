Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Einbruchsversuch in Lüner Discounter - Polizei fasst Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0482

Nach einem Einbruchsversuch in einen Discounter in Lünen-Brambauer in der Nacht zu Donnerstag (6.5.) hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Die zivilen Polizisten waren zur Verhinderung von Eigentumsdelikten auf Streife und hierzu gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Mengeder Straße. Vor dem Eingang des dortigen Discounters sahen sie einen Mann in gebückter Haltung. Als die Beamten sich näherten, flüchtete er und ließ etwas zu Boden fallen. Nun ging er auf den zivilen Streifenwagen zu und spielte augenscheinlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen vor - offenbar in dem Glauben, dass hier Anwohner seinen Weg kreuzten. Doch der Zustand währte nur kurz: Als die Polizisten ihn stoppten und festnahmen, wirkte er plötzlich wieder nüchtern und klar bei Sinnen.

Bei der Durchsuchung des 27-Jährigen aus Lünen stellten die Beamten diverses Einbruchswerkzeug sicher und den zuvor von ihm weggeworfenen Draht. An der Eingangstür des Discounters fanden sie entsprechende Beschädigungen.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell