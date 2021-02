Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisstem 24-Jährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0172

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach F. B. Der 24-Jährige wird seit Mittwoch (17.2.) vermisst.

Demnach verließ der junge Mann am Mittwoch gegen 9 Uhr seine Wohnung in Dortmund-Mitte und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Sein Handy hat er nicht dabei. Der 24-Jährige ist etwa 190 cm groß, schlank bis normal gebaut und hat schulterlange pinke Haare. Er trägt eine Brille und bei seinem Verschwinden eine blaue Jacke sowie Schuhe mit bunten Schnürsenkeln. Aufgrund von psychischen Problemen könnte sich der Dortmunder in einer hilflosen Lage befinden.

Hinweise zu seinem Verbleib seit dem Verlassen seiner Wohnung und/oder zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

