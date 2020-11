Polizei Dortmund

POL-DO: Mopeds und Autos ausgeschlachtet - Festnahme auf frischer Tat in Lütgendortmund

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1256

Eine Garage in Lütgendortmund ist offenbar von einer Gruppe Heranwachsender - je nach Sichtweise - als Bunker bzw. als illegale Kfz-Werkstatt für zuvor gestohlene Fahrzeuge genutzt worden. Am Samstagabend (14. November) hat sie die Polizei auf frischer Tat erwischt.

Während draußen vier Jugendliche (im Alter zwischen 14 und 18 Jahren) offenbar Schmiere standen, schraubte ein 19-jähriger Dortmunder in der Garage an diversen Fahrzeugen herum. Als die Polizisten gegen 19.50 Uhr das brachliegende Gelände umstellt hatten, versuchten die vier noch, den 19-Jährigen zu warnen. Vergeblich. Mit frisch verschmierten Fingern hantierte der junge Mann gerade an einem VW. Oder zumindest an Teilen davon, denn der Wagen war nahezu vollständig ausgeschlachtet. Daneben stand eine Mofa...und noch eine...und noch eine. Auch an diesen Modellen hatte der 19-Jährige bereits eifrig geplündert.

Natürlich überprüften die Polizisten die ausgeschlachteten Fahrzeuge und stellten fest, dass diese offenbar zuvor gestohlen wurden.

Sie nahmen den 19-Jährigen in Gewahrsam und stellten die Fahrzeuge bzw. die Fahrzeugteile sicher. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Auf den jungen Mann wartet jetzt ein Strafverfahren u.a. wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Drei der vier weiteren Verdächtigen (14 bis 17 Jahre) wurden am späten Abend von ihren Eltern abgeholt, der vierte (18 Jahre) erhielt einen Platzverweis.

