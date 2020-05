POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf 15-Jährige

Polizei Dortmund

Nach einem Raubüberfall auf eine 15-jährige Dortmunderin im Bereich der Ostermannstraße am Dienstagmittag (26. Mai) sucht die Polizei nun Zeugen.

Ihren ersten eigenen Angaben zufolge war die Jugendliche gegen 12.15 Uhr zu Fuß im Bereich Dorstfeld/Innenstadt-West unterwegs. Von der Wittener Straße kommend bog sie demnach zunächst in die Rheinische und dann in die Ostermannstraße ein. In einer dortigen Fußgängerunterführung wurde sie plötzlich von hinten angegriffen. Ein unbekannter Mann zerrte demnach an ihr und verletzte sie leicht mit einem spitzen Gegenstand. Doch dann stürzte der Angreifer und gab der 15-Jährigen so die Möglichkeit zu flüchten.

Während der Flucht bemerkte sie, dass ihre schwarze Handtasche und ihr grauer Kapuzenpullover fehlten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Tatverdächtige kann nur wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, vermutlich erwachsenes Alter. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Die Polizei bittet zudem auch eine Zeugin, sich zu melden. Die unbekannte Frau hatte die 15-Jährige an der Straße Dortmunder Feld angesprochen und ihr geholfen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 165 bis 175 cm groß, dickliche Statur, ca. 40 bis 50 Jahre alt, blond-graues gelocktes Haar, Brillenträgerin. Sie trug eine dunkle Hose sowie ein helles T-Shirt, hatte einen pinken Rucksack mit schwarzen Streifen dabei und war in einem schwarzen, älteren Kleinwagen unterwegs.

Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

