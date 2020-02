Polizei Dortmund

POL-DO: Gebrochene Achse, defekte Bremsen und viel Rost: Autofahrt endet in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0157

Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Freitag (7.2.2020) auf der Luisenhüttenstraße in Lünen an einem Pkw ein schiefes Hinterrad und informierte die Polizei.

Bevor der 51-jährige Pkw-Besitzer nach einem Einkauf mit dem augenscheinlich nicht mehr verkehrstüchtigen Opel wieder davonfahren konnte, ordnete die Polizei die Fahrt zu einem Kfz-Sachverständigen an.

Das Prüfprotokoll des Sachverständigen listete zahlreiche Mängel auf:

- an mehreren Stellen durchgerostete Karosserie - stark verschlissene Bremsen - eine durchgebrochene Achse - Schäden an Achsgelenken und Achsaufhängung - mit viel "Spiel" montierte Räder

"Verkehrsunsicher" lautete denn auch das Prüfergebnis. Der Sachverständige entsiegelte die Kennzeichen, zog den Fahrzeugschein ein und informierte die Kreisverwaltung Unna als Zulassungsbehörde.

Den Pkw darf der Lüner erst wieder fahren, wenn sämtliche Schäden repariert sind. Er muss auch die Gutachterkosten zahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell