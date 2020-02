Polizei Dortmund

POL-DO: Frau in Selm tot aufgefunden - Polizei ermittelt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0154

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Dortmund

Am heutigen Morgen gegen 5.30 Uhr wurde in einer Garage eines Einfamilienhauses in Selm der Leichnam einer 54-jährigen Frau aufgefunden. Aufgrund des Verletzungsbildes ist von einer Gewalteinwirkung auszugehen. Der 56-jährige Ehemann befand sich mit oberflächlichen Verletzungen ebenfalls in der Garage.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts wurden aufgenommen und dauern an. Der Ehemann ist vorläufig festgenommen und wird derzeit noch ärztlich behandelt.

Die Obduktion der 54-jährigen findet im Laufe des Nachmittags statt.

Für die Presseauskünfte zuständige Staatsanwältin ist Sandra Lücke, Tel. 0172 3752758.

