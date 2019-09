Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in der Ruhrallee - Fußgängerin schwer verletzt

Dortmund

Eine 43-jährige Fußgängerin ist am vergangenen Freitag (13. September) auf der Ruhrallee von einem abbiegenden Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Zeugenaussagen zufolge fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Saarlandstraße in Richtung Westen. Gegen 9.15 Uhr bog er in Höhe der Ruhrallee links in Richtung Süden ab. Aus bislang ungeklärter Ursache traf er hierbei mit seinem Wagen die an der Ampel kreuzende Fußgängerin. Durch den Aufprall wurde die Dortmunderin zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen fuhr sie mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 22-jährige Autofahrer (aus Balve) blieb unverletzt.

Die innerstädtische Kreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis etwa 10 Uhr gesperrt werden.

