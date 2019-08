Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Körne

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0909

Nach einem Raub am Freitag (9.8.) in einem Kosmetikstudio an der Straße Lange Reihe sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelte ein Mann gegen 12.45 Uhr an der Tür des dortigen Kosmetikstudios, nahe der Straße Im Dreieck. Die Inhaberin öffnete, der Unbekannte forderte Bargeld und drückte gegen die Tür. Er stieß die Frau zurück, woraufhin sie zu Boden stürzte. Als sie wieder aufstehen wollte, schlug ihr der Mann ins Gesicht. Die Dortmunderin konnte aus dem Studio flüchten, der Tatverdächtige blieb zunächst alleine zurück. In Höhe der Kreuzung Von-der-Tann-Straße/Am Ostpark fuhr er kurz danach in einem schwarzen Auto - ähnlich einem VW Golf - an ihr vorbei in Richtung Westen. Ob er zuvor etwas entwendet hat, ist derzeit unklar.

Die Frau beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 35 Jahre alt, etwa 195 cm groß, unsportliche "pummelige" Figur, braune mittellange Haare, "Ziegenbart", südländisches Erscheinungsbild, akzentfreies Deutsch, schwarzer Pullover, helle Jeans.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

